Đi đòi nợ lại bị “bắt nợ”

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ các đối tượng chính trong vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Vụ việc được phát hiện khi anh Nguyễn Văn Tiến (31 tuổi, trú ở xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) trình báo về việc em trai anh là Nguyễn Văn Tiền (28 tuổi, trú tại xã Đông Thọ, huyện Yên Phong) bị bắt giữ trái phép và đe dọa bắt ghi nợ.

Theo điều tra của công an, trước đó, anh Nguyễn Văn Tiền đi taxi đến nhà Vi Ngọc Lương (47 tuổi, ở phường Vạn An, TP Bắc Ninh) với mục đích lấy tiền hộ một người ở thị xã Từ Sơn, do Lương nợ người này 100 triệu đồng. Tại đây, Lương không những không trả số tiền nợ trên mà cùng hai thanh niên khác bắt giữ, đe dọa, ép buộc anh Tiền phải viết giấy nhận nợ 144 triệu đồng. Sau đó, Lương điện thoại yêu cầu gia đình anh Tiền mang tiền đến nộp mới cho nạn nhân về.

Qua điều tra, ngày 15-8, Công an TP Bắc Ninh đã làm rõ, khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản, bắt Vi Ngọc Lương về hành vi trên và bắt tạm giam thêm đối tượng Nguyễn Văn Thịnh (34 tuổi, trú tại Hòa Đình, Võ Cường, Bắc Ninh) cùng về tội danh cưỡng đoạt tài sản.

Theo Tư Đô (HNM)