Đi đòi tiền, người xin việc bị bảo vệ hành hung

Theo người dân khu vực, khoảng 18 giờ cùng ngày, mọi người nghe thấy những tiếng cãi vã phát ra từ công ty Đông Nam Á có nội dung liên quan đến việc đòi tiền bồi thường. Lúc này, 3 người xin việc (chưa rõ danh tính) bước ra từ công ty, miệng vẫn một mực đòi tiền.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch Vụ Đông Nam Á, nơi xảy ra vụ hành hung người xin việc. Ảnh: Hồng Trâm



Bà Sáu (chủ quan nước gần đó) cho hay: “Tôi nhìn 3 người đang đứng đòi tiền thì bất ngờ rất nhiều bảo vệ từ trong công ty lao ra đánh họ tới tấp. Trong số 3 người đó có 1 người là phụ nữ, thế nhưng bảo vệ cũng ra tay đánh con nhỏ”.

Vụ việc chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của công an khu vực. Hai người xin việc bị thương nặng đã được người dân đưa vào bệnh viện.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Lâm – Phó trưởng công an phường Đông Hưng Thuận cho biết: “Cơ quan công an đã tiến hành lấy lời khai của 3 người xin việc bị đánh. Chúng tôi sẽ xem xét và nhanh chóng chuyển hồ sơ vụ việc lên công an quận để điều tra, xử lý các đối tượng hành hung người”.