Đi dự đám tang, bất ngờ bị... đạn bắn trúng lưng

(PLO)- Sáng nay (10-11), Công an xã Diễn Thái (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang phối hợp Công an huyện Diễn Châu và Công an xã Phú Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) truy bắt kẻ bắn trúng bà Nguyễn Thị Tý (53 tuổi, trú tại xóm 9, Diễn Thái).