Đi dự thôi nôi, mẹ chết, con bị thương

Vào thời điểm trên, chị Lê Thị Trường Ân (SN 1987, trú tại thôn Thượng An, xã Phong An, huyện Phong Điền) điều khiển xe máy chở mẹ là bà Nguyễn Thị Hồng, chạy hướng Phong Sơn – Quốc lộ 1.



Khi đến km 00 + 300 trên tỉnh lộ 11B đi qua địa bàn xã Phong An, xe chị Ân đã va chạm với xe tải chở vật liệu xây dựng thuộc DNTN Phúc Tiên do tài xế Nguyễn Chánh Lành (SN 1983) điều khiển. Hậu quả, bà Hồng chết trên đường đi cấp cứu, chị Ân bị thương nhẹ.



Chị Lê Thị Hà (con gái bà Hồng) cho biết em gái và mẹ đang trên đường đi thôi nôi cháu ngoại ở An Hòa thì xảy ra tai nạn.





Theo Xuân Liêm (Thừa Thiên-Huế Online)