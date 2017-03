Đi giao ma túy cho con nghiện, bị 'hiệp sĩ' tóm gọn

Trước đó, vào chiều 24-9-2016 lực lượng công an phường phối hợp với Đội Phòng, chống tội phạm mật phục bắt quả tang Kữ Văn Tiến (SN 1995, ngụ phường Đông Hòa, TX Dĩ An, Bình Dương) khi Tiến đang giao một bịch ma túy (dạng ma túy đá) cho một con nghiện.



Các đối tượng bị bắt giữ.

Tiến khai số ma túy trên là do Nguyễn Văn Nam (SN 1993, ngụ phường Đông Hòa, TX Dĩ An) đưa để đi giao cho các con nghiện. Qua lời khai của Tiến, lực lượng chức năng đã bắt Nam. Khám xét nơi ở của Nam ở khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, lực lượng chức năng thu giữ thêm một bịch ma túy được Nam giấu kỹ trong một gói bánh.

Trong khi lực lượng công an đang khám xét nơi ở của Nam thì Nguyễn Hoài Nam (SN 1989, ngụ phường Dĩ An, TX Dĩ An) đến phòng của Nam và Tiến để sử dụng ma túy. Lực lượng chức năng kiểm tra trong người Hoài Nam thu giữ ba bịch ma túy dạng đá trọng lượng 5.5 g.

Hiện Công an phường Tân Đông Hiệp đã bàn giao các đối tượng cho cơ quan điều tra và mở rộng điều tra vụ án.