Đi học nghề thầy bói lại đâm thủng ruột nhân viên xe buýt

Bị can Nguyễn Huy Đức tại Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An).

Sáng 10-7, Đại tá Mai Chiến Thắng, Phó Trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Nguyễn Huy Đức (34 tuổi, trú phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích.

Đức chưa lập gia đình, từng có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản. Sau khi ra tù, Đức tỏ vẻ lỳ lợm, bản lĩnh hơn và đi học nghề thầy bói và thầy cúng ở xã Đức An (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).





Anh Hồ Sỹ Hoàng – nhân viên xe buýt bị đâm thấu bụng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu, cứu sống.

Chiều 31-5, sau khi uống rượu, Đức mang theo túi có chứa con dao bầu, đội mũ vải lưỡi trai ra bắt xe buýt số 0606 (thuộc Công ty CP vận tải ô tô Hà Tĩnh) chạy tuyến TP Hà Tĩnh – TP Vinh, để ra nhà “sư phụ” học nghề.

Tuy nhiên khi lên xe, do uống nhiều rượu, Đức ngủ quên trên xe. Tỉnh dậy, Đức mới biết xe buýt đã đi qua điểm cần xuống là Bãi Vọt (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Sau khi khiếu nại với nhà xe, vị “thượng đế” Đức buộc phải mua thêm một vé khác để tiếp tục hành trình. Đức cũng nói với anh Hồ Sỹ Hoàng (22 tuổi, trú xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) - nhân viên bán vé xe buý là: “Tý nữa tau đánh mi”. Khi xe gần đến cầu Bến Thủy 1 (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) Đức đòi xuống xe. Anh Hoàng giải thích: “Chưa đến bến chưa xuống được, nếu cần thì xin lái xe”. Khi xe buýt tới điểm thu phí cầu Bến Thủy 1 (TP Vinh), Đức rút một con dao bầu nhọn (dài khoảng 50cm) đâm một nhát vào bụng anh Hoàng. Anh Hoàng bị thủng bụng, lòi ruột ra ngoài.

Cú đâm bất ngờ khiến nhiều hành khách trên xe hốt hoảng. Sau khi đâm anh Hoàng, Đức một tay xách túi, một tay cầm con dao ung dung xuống xe buýt đi về hướng theo đường ven sông Lam.

Anh Hoàng được đưa đến BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng, bị dao đâm từ phía trước bụng làm đứt động mạch liên sườn, mất nhiều máu. Các BS phải phải mổ cấp cứu, cứu sống anh Hoàng. Kết quả giám định anh Hoàng bị thương tật 3%.



Cán bộ công an TP Vinh đang lấy lời khai Nguyễn Huy Đức.

Đại tá Thắng cho biết thêm: “Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đánh giá đây là vụ án nghiêm trọng, tính chất côn đồ hung hãn, manh động. Do vậy chúng tôi đã xác lập chuyên án 515 HT, phân công làm ba tổ công tác ráo riết truy bắt nghi can. Chúng tôi trích xuất đoạn vi deo từ trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 ghi được đối tượng xuống xe. Từ hình ảnh đó, một người chạy xe ôm ở cạnh Bến xe Hà Tĩnh đã cung cấp cho chúng tôi đó nghi là đối tượng Đức. Tuy nhiên khi xác minh thì Đức đã trốn, không có mặt ở địa phương. Cho đến trưa 2-7, khi Đức từ TP Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) trở về nhà, lực lượng công an ập vào vây bắt được Đức”.

Đức khai sau khi đâm anh Hoàng, Đức vứt dao xuống sông Lam rồi đi đến nhiều tỉnh để trốn. Sau đó, Đức đến TP Buôn Mê Thuột nhuộm tóc, thay đổi nhân dạng để xin việc làm và trốn truy bắt của công an.