Đi hỏi vợ cho con, bố hại đời thiếu nữ: Éo le!

Trên đường đi hỏi vợ cho con về đến địa phận huyện Diễn Châu (Nghệ An), Nguyễn Quốc Thọ (sinh năm 1960, trú tại tỉnh Bình Định) thấy trời tối nên thuê nhà trọ nghỉ ngơi. Khi thấy cháu bé 15 tuổi vào dọn dẹp phòng ngủ, không kìm nén được cơn dục vọng thấp hèn, Thọ đã nhẫn tâm hiếp dâm nạn nhân.

Bà Nguyễn Thị Quyên - Chủ nhà trọ kể lại sự việc.

Nỗi đau không nói nên lời

Hơn một tuần sau khi cháu Hoàng Thị Hoa (15 tuổi, trú tại xã Diễn Yên, Diễn Châu) Nhân viên phục vụ của một nhà nghỉ trên địa bàn huyện - bị Nguyễn Quốc Thọ hiếp dâm, chúng tôi đã tìm về gia đình nạn nhân để tìm hiểu sự việc.

Ghi nhận của phóng viên, người dân ở đây hết sức bức xúc lên án hành vi của đối tượng Thọ và cảm thương cho hoàn cảnh không may mắn của cháu nhỏ. Bà Phạm Thị Hà (hàng xóm cháu Hoa) cho biết, cháu bé là con thứ hai trong gia đình có 3 anh em. Đang học lớp 6, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hoa nghỉ học và xin làm tạp vụ tại nhà trọ trên địa bàn.

Theo bà Hà, trong 3 anh em, cháu Hoa có những biểu hiện phát triển không bình thường như các bạn cùng trang lứa, dù đã 15 tuổi nhưng Hoa chỉ cao khoảng 1,2m. "Cháu bé thậm chí không bằng tuổi của con ông ta, vậy mà ông ấy vẫn đang tâm xâm hại, thật không phải là người nữa. Chúng tôi mong cơ quan công an xử lý thật nghiêm người đàn ông mất nhân tính ấy"- Người dân ở đây bức xúc nói.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Vân (mẹ cháu Hoa) cho biết, sau khi nghỉ học một thời gian, Hoa cứ nằng nặc đòi bố mẹ cho được đi làm thêm để giúp đỡ gia đình. Thấy con quyết tâm nên chị đã xin con vào làm giúp việc tại nhà nghỉ của bà Nguyễn Thị Quyên (ở xóm 16, xã Diễn Yên).

Theo đó, cháu Hoa cũng mới đi làm được 2 tháng, mỗi tháng cháu được bà Quyên nuôi ăn, ở và trả 1,2 triệu đồng. "Bà Quyên cũng là người quen của gia đình nên mới nhận cháu vào làm tạp vụ, nuôi ăn, ở và trả lương cho cháu như thế. Gia đình tôi rất biết ơn bà Quyên đã tạo công ăn việc làm cho cháu để phụ giúp bố mẹ"- chị Vân nói.

Theo lời chị Vân, khoảng 23 giờ ngày 30-11 chị nhận được điện thoại thông báo của bà Quyên đến nhà nghỉ có việc gấp. Khi nghe chủ nhà nghỉ kể, chị điếng người, thương con, sợ điều tiếng dư luận nên lúc đầu chị đã yêu cầu giải quyết nội bộ nhưng đối tượng Thọ đã từ chối hợp tác.

Theo lời chị Vân, mới sinh ra cháu Hoa đã chịu thiệt thòi so với anh chị em trong gia đình cũng như các bạn cùng trang lứa, bây giờ cháu lại bị xâm hại, không biết cú sốc này cháu có vượt qua được? Để tránh cho cháu phải nghe những lời đàm tiếu của người dân địa phương, gia đình đã phải đưa Hoa đến gửi ở nhờ một người họ hàng để cháu ổn định tâm lý. "Bây giờ gia đình chỉ mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra để trừng trị đối tượng đã gây ra tội ác với cháu.

Gã đàn ông đồi bại

Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Quyên (chủ nhà trọ) nhớ lại, khoảng 16 giờ ngày 30-11, Thọ và một người nữa đến thuê phòng nghỉ. Qua câu chuyện, bà Quyên được biết, Thọ từ Bình Định ra huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) hỏi vợ cho con, do trời tối nên ngủ trọ lại một đêm. Thọ giới thiệu người đi cùng là anh con bác, đại diện họ nội để hỏi vợ cho cháu.

Khoảng một tiếng sau, Thọ gọi bà Quyên làm vài món nhậu và lai rai hết 2 chai rượu và 4 lon bia. Theo lời cháu Hoa kể lại, khoảng 21 giờ cùng ngày, cháu vào dọn dẹp phòng nghỉ thì bị Thọ sàm sỡ. Khi đó, Thọ đè cháu xuống giường, nhét một chiếc khăn vào miệng cháu rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Anh họ Thọ khi thấy hành vi đồi bại này đã bỏ ra ngoài đường ngồi chơi. Sau khi bị xâm hại, cháu Hoa ôm mặt chạy vào phòng mình rồi thay đồ. Thấy gương mặt cháu thất thần, bà Quyên gặng hỏi nhiều lần thì Hoa ấp úng, nói không nên lời. Nghi có chuyện chẳng lành, bà Quyên vào phòng kiểm tra thì phát hiện nhiều vết máu tươi còn loang lổ trên ga giường. Lúc đó, bà vừa khuyên và dọa đuổi việc thì Hoa mới chịu kể sự thật về việc vừa bị khách hiếp dâm trong phòng. Hoa kể với bà rằng, xâm hại cháu xong, vị khách đe dọa sẽ giết chết nếu cháu kể lại với ai chuyện vừa qua.

Nghe cháu Hoa kể, bà Quyên đã yêu cầu Thọ giải thích nhưng đối tượng đã chối. Do Thọ một mực chối tội, không thừa nhận hành vi của mình, hơn nữa sau đó Thọ đòi trả phòng để trốn về quê nên bà Quyên và gia đình cháu Hoa đã giữ Thọ lại. Lúc này, nhiều người biết chuyện đã bức xúc lao vào định đánh Thọ nhưng bà Quyên can ngăn. Bị nhiều người dân quây, Thọ đã gọi điện cho Công an huyện Diễn Châu cử cán bộ đến giải quyết vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã phát hiện nhiều tang chứng, vật chứng liên quan đến vụ cưỡng hiếp. Hiện chiếc quần lót của cháu Hoa, ga giường và khăn lót dính máu đã được thu giữ để phục vụ công tác điều tra. Lập tức, Thọ được đưa về trụ sở Công an để lấy lời khai.

Sáng ngày 1-12, cháu Hoa được cơ quan Công an đưa đến Bệnh viện huyện Diễn Châu để giám định thương tích. Tại đây, các bác sỹ kết luận cháu bị rách màng trinh. Hiện đối tượng Thọ đang được cơ quan Công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xét xử.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)



Theo Nguyễn Khánh (Gia Đình XH)