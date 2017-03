Đi lại dịp Tết: Khách đông nhưng không thiếu xe

Đến cuối giờ chiều qua (21-1, nhằm ngày 26 tháng Chạp) đã có hơn 60.000 hành khách từ bốn bến xe liên tỉnh của TP.HCM trở về quê ăn Tết. Lượng khách có đông hơn các ngày trước nhưng không thiếu xe.

Khách đi giảm so cùng kỳ

Theo ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc Bến xe Miền Đông, đến cuối giờ chiều qua đã có hơn 30.000 hành khách về quê ăn Tết từ bến này, giảm hơn 4.000 khách so với ngày trước (20-1, tức 25 tháng Chạp). Dù khách đông nhưng trong bến vẫn còn hơn 600 xe chưa bán được vé và mới chỉ có 22 xe buýt được đưa vào tăng cường cho các tuyến đông khách. Theo ông Thừa, cùng ngày này Tết năm trước số lượng khách đạt hơn 54.360 người. “Lượng khách giảm mạnh so với năm trước là do nhiều người đã trở về quê từ trước ngày 23 tháng Chạp. Qua số liệu bán vé trước và nắm tình hình công nhân từ các công ty, doanh nghiệp thì hôm nay (22-1, nhằm ngày 27 Tết), khả năng khách có thể tăng đột biến sau khi họ được nghỉ việc sớm, lãnh xong lương, thưởng!” - ông Thừa nhận định.

Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, trong ngày hôm nay dù lượng khách có thể tăng nhưng số xe dự phòng đưa vào tăng cường giải tỏa khách đã sẵn sàng và khá nhiều. Đặc biệt, các “lô cốt” bao quanh bến đã được tháo dỡ nên xe từ các điểm tập kết dự phòng có thể vào bến nhanh nhất để giải tỏa khách khi có yêu cầu.

Tại Bến xe Miền Tây, theo ghi nhận của phóng viên, hôm qua lượng khách vào bến đi xe đông nhưng công tác tổ chức, bảo vệ, hướng dẫn khách rất kém. Tại các quầy vé do doanh nghiệp tự bán, cảnh la hét, mời chào, gây mất trật tự diễn ra ngang nhiên. Còn khách từ khu vực ủy thác cho bến bán vé vừa bước ra khỏi phòng vé là bị phụ xe lôi kéo, giằng túi xách lôi đi. Khi chúng tôi giơ máy ảnh lên chụp cảnh mất trật tự trên thì bị lực lượng bảo vệ bến cản trở. Theo ông Huỳnh Hải Oanh, Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây, bến là khu vực công cộng nhưng khi phóng viên, nhà báo đến tác nghiệp thì phải vào xin phép lãnh đạo bến trước!

Chống xe nhồi nhét về đêm

Theo ông Lê Hồng Việt, Phó Chánh thanh tra Sở GTVT, từ ngày 5-1 đến chiều qua, các đội thanh tra GTVT trên các tuyến quốc lộ 1, 13 phối hợp với CSGT đã phát hiện, xử lý hơn 265 trường hợp xe khách dừng đậu, lên xuống khách không đúng nơi quy định, xe không có sổ nhật trình. Đặc biệt, có một xe không có một loại giấy tờ nào vẫn chở khách đã bị tạm giữ. Tại các quận nội thành như Tân Bình, Tân Phú... Đội thanh tra GTVT số 1 đã xử phạt hơn 40 trường hợp xe “dù”, bến “cóc”, xe chở khách lữ hành giả dạng chở khách theo hợp đồng...

Trung tá Trần Như Sỹ, Đội trưởng Đội CSGT số 6, cho biết đội đã phát hiện, xử lý sáu xe chở dư từ 10 đến 15 khách. Chủ và lái xe ngoài việc bị xử phạt, buộc hạ tải còn phải trả lại tiền đã lấy của số khách chở dư. “Từ đêm 26 tháng Chạp sẽ là cao điểm khách về quê nên các nhà xe sẽ cố tình nhồi nhét khách. Chúng tôi đã quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ phải tuần tra, kiểm soát liên tục từ 1 giờ đến 5 giờ sáng trên QL 13, QL 1 để phát hiện, xử lý nghiêm các xe nhồi nhét khách và xe có các vi phạm khác” - trung tá Sỹ nói. Cũng theo ông Sỹ, trong những ngày qua do CSGT tuần tra liên tục nên nhiều nhà xe không dừng xe hẳn đã lôi kéo, đẩy khách đứng dọc đường lên xe. Đây là hành vi gây nguy hiểm cao cho hành khách nên CSGT sẽ phạt nặng.

Trung tá Trần Văn Vỹ, Phó Trạm trưởng Trạm CSGT số 4, cho biết ngoài việc kiểm soát chặt tình trạng xe “dù”, bến “cóc”, xe dừng đón khách không đúng nơi quy định theo chiều từ bến xe ra, CSGT Trạm 4 sẽ tăng cường kiểm soát, bắn tốc độ đối với xe chạy nhanh, chạy ẩu từ các tỉnh miền Tây quay vòng về TP.HCM. Đặc biệt, trong những ngày tới, do lượng xe từ Bến xe Miền Tây, An Sương đổ về miền Tây tăng nên CSGT Trạm 4 sẽ tăng quân, tăng tần suất tuần tra để phòng tránh ùn tắc tại khu vực vòng xoay An Lạc và các nhánh đường tạm của công trình nút giao đại lộ Đông-Tây.