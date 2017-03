Đi lễ cầu may, bị côn đồ chém trọng thương cướp 20 triệu đồng

Ngày 10/5, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đang khẩn trương điều tra vụ một nhóm đối tượng đánh đập, cướp tài sản của người đi hành lễ tại đền ông Hoàng Mười (ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh) vừa qua.



Trước đó Công an nhận được trình báo của bà Nguyễn Thị Dung (SN 1969), trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. Ngày 4/5 vừa qua, gia đình bà gồm 10 người từ Lạng Sơn vào đền ông Hoàng Mười dâng lễ thắp hương.





Bà Nguyễn Thị Dung và những vết thương bầm tím trên cơ thể.



Anh Nguyễn Công Hiệp, con rể bà Dung bị chém gây thương tích nặng.



Trong lúc bà Dung đang bưng mâm lễ thì bị rớt tờ 50.000 đồng xuống đất. Bà Dung cúi xuống nhặt tờ tiền lên thì bất ngờ một phụ nữ từ đâu chạy tới giằng lấy tờ 50.000 đồng.Thấy hành động của người phụ nữ này quá vô lý, bà Dung phản ứng lại, hai bên xảy ra cãi nhau. Tưởng chuyện như vậy là xong, không ngờ sau khi vào thắp hương làm lễ xong, gia đình bà Dung chuẩn bị ra về thì người phụ nữ này kéo theo một nhóm người mang theo gậy gộc, dao, kiếm chặn lại đánh đập. Chỉ đến khi người dân sống xung quanh đền vào can ngăn, thì nhóm côn đồ mới chịu ngừng tay.Tuy nhiên, khi các thành viên trong gia đình bà Dung chuẩn bị lên xe thì nhóm người kia lại tiếp tục lao tới đánh đập. Không chỉ đánh đập, một tên trong nhóm côn đồ còn xông vào đòi cướp sợi dây chuyền bà Dung đang đeo trên cổ, nhưng do sợi dây chuyền quá to nên chúng giật không đứt mà chỉ gây thương tích ở phần cổ bà Dung.Không cướp được dây chuyền, bọn chúng quay sang cướp chiếc túi xách của bà Dung trong đó có 20 triệu đồng tiền mặt, 2 chiếc điện thoại di động, giấy tờ xe ôtô và toàn bộ giấy tờ tùy thân trong đó rồi mới chịu bỏ đi.Bà Nguyễn Thị Dung sau đó được đưa vào Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương tích nặng, cơ thể nhiều chỗ bị đánh bầm tím. Con rể bà Dung là anh Nguyễn Công Hiệp bị một nhát chém dài 12cm ở cánh tay phải, trên cơ thể bị nhiều vết tụ máu.Bị hành hung, cướp tài sản trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật, bà Nguyễn Thị Dung, than thở: “Gia đình tôi từ Lạng Sơn vào thắp hương, dâng lễ chỉ mong được khỏe mạnh, làm ăn may mắn. Không ngờ chúng tôi lại bị bọn côn đồ hành hung, cướp giật tài sản".Theo Đại tá Phan Văn Đán – Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, cho biết cơ quan này đang xác minh, lấy lời khai của bị hại và truy tìm hung thủ.