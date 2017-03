Đi lễ hội cầu an về chết đuối

Thông tin ban đầu cho biết một nhóm thanh niên sau khi tham gia lễ hội cầu an (lễ tống ôn, tống gió) đã di chuyển ghe vào cặp bờ kè sông Hậu. Có bốn thanh niên từ trên ghe rủ nhau nhảy xuống tắm sông, trong đó có em M. và không may em M. bị đuối nước. Ngay sau đó, người dân và lực lượng chức năng huy động nhiều thợ lặn, ghe cào để cứu em M. nhưng mất một giờ sau mới tìm thấy thi thể em M. đưa vào bờ. Bạn của em M. cho biết em M. cùng bạn bè tham gia nhóm múa lân theo lễ hội cầu an và khi xong lễ hội cùng ra về rủ nhau tắm thì em M. gặp nạn.