Di lý kẻ "báo thù cả gia đình" từ Bình Dương về Hà Nội

Sau 3 ngày tích cực điều tra, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Long Biên đã xác định đối tượng Đặng Tuấn Dũng đang lẩn trốn ở Bình Dương.

Bên cạnh việc cử một tổ công tác lên đường đón chặn hành trình trốn chạy của Dũng, tổ khác dưới sự chỉ đạo của Trung tá Nguyễn Bình, Đội trưởng cũng thông qua họ hàng của Dũng, thuyết phục tên này đến Công an đầu thú. Đêm 11/5, Dũng đã cùng Hân (bạn gái) mò đến nhà người họ hàng này và được người nhà đưa đến Công an huyện Dĩ An (Bình Dương) đầu thú. Ngay sau đó, đối tượng được di lý về Hà Nội.

Tại Công an quận Long Biên, Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội: 15h30' ngày 9/5, Dũng và người yêu là Ngô Thị Hân, 17 tuổi, nhà ở huyện Phú Xuyên, đèo nhau bằng xe máy đi chơi về. Khi đi ngang qua nhà cô ruột là bà Đặng Thị Chung, ngõ 310 phường Bồ Đề, Dũng thấy bà Chung đang lúi húi sơn cửa một mình.



Sổ nhật ký, bản kiểm điểm và "kế hoạch báo thù" của tên Dũng.

Từ nhiều năm nay, Dũng luôn cho rằng những người thân trong gia đình coi thường anh ta, thậm chí luôn tìm cách ngăn cản anh ta làm giàu nên trong lòng luôn sẵn mối thù hận. Trước đó vài tháng, Dũng đã lên "kế hoạch" trả thù trong cuốn sổ nhật ký mà anh ta thường viết chung với người yêu. Kế hoạch trả thù của Dũng có 2 trang, trên đó là hình vẽ minh họa Dũng đang cầm dao. Xung quanh đó là 4, 5 hình vẽ khác, được chú thích là những người họ hàng và cả đồng chí Cảnh sát khu vực phụ trách nơi ở của Dũng…

Dũng đèo Hân về nhà, còn anh ta lục tìm 1 con dao loại chọc tiết lợn giấu vào người rồi trở lại nhà bà Chung. Sau khi sát hại bà, Dũng cùng Hân bỏ trốn vào Bình Dương.

Ngày 13/5, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã hoàn tất hồ sơ xử lý Dũng về hành vi giết người.





