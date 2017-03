Đi mót mũ cao su, bé gái bị bảo vệ nông trường hiếp

Theo Y. Thanh (NLĐO)

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đang truy bắt đối tượng Lê Ngọc Hoàng (21 tuổi, ngụ xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), bảo vệ Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh để điều tra hành vi “hiếp dâm trẻ em”.Trước đó vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 7-6, em Bùi Thị Hồng Nhung (13 tuổi, ngụ cùng xã Lộc An) vào lô cao su thuộc Nông trường 4 của Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh để mót mủ thì bị Hoàng bắt giữ.Sau khi đánh Nhung, lợi dụng lúc không có người nên Hoàng giở trò đồi bại với bé gái. Trong lúc đang thực hiện hành vi giao cấu thì chị Phạm Thị Lan (mẹ của Nhung) đang mót mủ gần đó phát hiện chạy đến truy hô, tên “yêu râu xanh” khoác áo bảo vệ nông trường cao su vội bỏ chạy.