Đi mua lúa, 2 người bị dân vây đánh vì nghi bắt cóc

Ngày 20-5, UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết Công an huyện này đã có báo cáo kết quả xác minh ban đầu vụ người dân nghi bắt cóc trẻ em xảy ra tại xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn.

Theo Đại tá Võ Văn Thạnh, Trưởng Công an huyện Hoài Nhơn, khoảng 7g30 ngày 19-5, ông Nguyễn Thái Định (39 tuổi, ngụ thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) chạy ô tô bốn chỗ chở bà Nguyễn Thị Hằng (39 tuổi, ngụ cùng địa phương) đi trên quốc lộ 1 vào nhà bà Lê Thị Kế (ngụ TP Quy Nhơn, Bình Định) để trao đổi việc mua lúa gạo.

Khi đi ngang qua nhà chị Lê Thị Yến Oanh (26 tuổi, ở ven quốc lộ 1, thôn Tài Lương, xã Hoài Thanh Tây) thấy có phơi lúa nên ông Định, bà Hằng quay xe lại, dừng trước nhà chị Oanh để hỏi mua. Lúc này, chị Oanh đang ngồi trước nhà cho con 29 tháng tuổi ăn sáng. Ông Định ngồi trên ô tô, còn bà Hằng vào sân hỏi chị Oanh có bán lúa không nhưng người này nói lúa ít để ăn, không bán.

Bà Hằng quay lại, lên xe thì em chồng chị Oanh là ông Nguyễn Vinh Quang (36 tuổi) đến chặn đầu ô tô. Ông Định bước xuống xe, hốt nắm lúa cầm trên tay, hỏi: “Ở đây có ai bán lúa không”. Ông Quang nói: “Lúa gì mà bán” rồi cầm cục đá hăm dọa: “Đứng lại chớ lúa gì mà bán”.



Rất đông người dân bao vây, đòi xử hai người đi mua lúa vì nghi bắt cóc trẻ em. Ảnh trên FB.

Bà Hằng chắp hai tay nói: “Anh tha cho em”. Tuy nhiên, ông Quang cầm đá kê vào bánh trước ô tô, hỏi: “Chúng mày vào nhà bắt cóc trẻ con à?”. Lúc này, nhiều người đi đường tụ tập xem sự việc. Ông Quang gọi điện báo Công an xã Hoài Thanh Tây.

Trong khi đó, ông Định cũng gọi điện cho người quen là bà La Thị Trường (53 tuổi, ngụ xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn) nói: “Cô ơi, con đi xem mua lúa mà người ta nói bắt cóc trẻ con, cô xuống xem giùm”. Khoảng 15 phút sau, bà Trường đến nói: “Có gì thì từ từ nói. Tôi cũng là chủ hàng của nó đây!”.

Tuy nhiên, nhiều người tập trung, có lời nói, thái độ quá khích nên bà Trường phải bỏ đi. Sau đó, Công an huyện Hoài Nhơn cùng Công an xã Hoài Thanh Tây đến đưa ông Định, bà Hằng và ô tô đến trụ sở UBND xã Hoài Thanh Tây, đồng thời mời bà Trường đến làm việc. Bà Trường xác định ông Định là người thường lái xe chở vi cước cá cho bà.

Ngoài ra, bà Lê Thị Kế từ TP Quy Nhơn đến trụ sở UBND xã Hoài Thanh Tây trình bày là bà Hằng đã mua lúa gạo với bà Kế đã bốn năm nay. Công an huyện Hoài Nhơn cũng đã xác minh nơi cư trú của bà Hằng. Công an thị trấn Yên Mỹ xác nhận bà Hằng làm nghề mua bán lúa gạo, chưa có tiền án, tiền sự.



Người dân xông vào đánh hai người đi mau lúa, bất chấp sự can ngăn của lực lượng chức năng. Ảnh cắt từ clip.

Cũng theo trưởng Công an huyện Hoài Nhơn, trong khi lực lượng công an làm việc với những người liên quan tại UBND xã Hoài Thanh Tây, có khoảng 500 người quá khích xông vào đòi đánh ông Định, bà Hằng, bà Trường. Khi bà Trường làm việc xong, ra về thì bị người dân xông vào đánh, không cho ra khỏi trụ sở.

Công an huyện Hoài Nhơn cùng các đoàn thể xã Hoài Thanh Tây vận động, giải thích nhưng người dân không đồng ý. Đến 11g cùng ngày, Công an huyện Hoài Nhơn phải điều xe đặc chủng đến chở ông Định về trụ sở Công an huyện. Đến 11g45 cùng ngày, xe đặc chủng tiếp tục chở bà Hằng, bà Trường đến Công an huyện. Tuy nhiên, khi bà Trường đi ra xe bị một số người xông vào đánh gây thương tích ở mắt, miệng.

Đại tá Võ Văn Thạnh khẳng định qua xác minh ban đầu Công an huyện Hoài Nhơn xác định vụ việc chưa có dấu hiệu của hành vi bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên, một số người đã quay video đăng tải lên mạng xã hội, đưa ra nhiều lời bình luận gây dư luận xấu, lan truyền thất thiệt về việc bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn xã Hoài Thanh Tây.

Vụ việc đang được Công an huyện Hoài Nhơn tiếp tục xác minh, làm rõ; báo cáo giám đốc Công an tỉnh Bình Định xin chủ trương xử lý.