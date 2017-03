Đi mỹ viện sửa diện mạo để trốn truy nã

Sau nhiều ngày xác minh truy tìm, lúc 14 giờ 30 phút ngày 10-2-2010 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam đã phối hợp với Công an phường 12 (quận 10, TP.HCM) tiến hành bắt Lê Thị Kim Hoa (Phượng) sinh năm 1965 tại Đà Nẵng, đăng ký thường trú tại phường 12, quận 10, là đối tượng có lệnh truy nã số 494/LTN ngày 17-2-1997 của PC14 TP.HCM.

Lê Thị Kim Hoa

Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Kim Hoa (Phượng) khai nhận: Sau khi cùng đồng bọn tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài bị phát hiện, đồng bọn nhiều tên sa lưới pháp luật, Hoa ra nước ngoài như Campuchia, Trung Quốc… sinh sống, nhằm lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan công an.

Sau hơn 10 năm rời khỏi Việt Nam, khi trở về TP.HCM, Lê Thị Kim Hoa đã liên tục đi thẩm mỹ viện điều chỉnh lại toàn bộ gương mặt và làm giấy tờ giả mang tên Lê Thanh Mây sinh ngày 6-6-1970 tại xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, Long An để xin tạm trú.

Sau đó, Lê Thị Kim Hoa đã làm thủ tục nhập hộ khẩu vào TP.HCM, làm CMND mang tên Lê Thanh Mây. Những tưởng thay đổi họ tên và bộ mặt mới sẽ có thể thoát khỏi sự truy nã của cơ quan điều tra, nhưng Lê Thị Kim Hoa đã không thoát khỏi sự truy bắt của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm.

Lê Thị Kim Hoa là một đối tượng có nhiều thủ đoạn đối phó với công an và đã trốn thoát rất nhiều lần khi công an kiểm tra truy bắt. Ngày 28-1-2010, bà Nguyễn Thị T. là mẹ ruột của Lê Thị Kim Hoa chết, Hoa có về chịu tang mẹ và trinh sát của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã gặp và động viên Hoa, mở con đường cho Hoa sau đám tang ra đầu thú tại công an để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Nhưng lo xong việc tang lễ cho mẹ, Hoa lại bỏ trốn tiếp cho đến khi bị bắt.

Hiện nay, Lê Thị Kim Hoa (Phượng) đã được bàn giao cho Phòng An ninh điều tra - Công an TP.HCM tiếp nhận, ra quyết định phục hồi điều tra vụ án của Lê Thị Kim Hoa và đồng bọn phạm tội trước đây, để tiếp tục cũng cố, hoàn thiện hồ sơ điều tra xử lý những hành vi vi phạm pháp luật của Lê Thị Kim Hoa theo luật định.

Theo Phương Nam (CAND)