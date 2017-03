Đi nhờ xe, thiếu nữ bị hai thanh niên hãm hại

Ngày 22/3, Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Khải (18 tuổi) và Phạm Trọng An (20 tuổi, cùng ở xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) về tội Hiếp dâm.



Phạm Văn Khải (trái) và Phạm Trọng An. Ảnh: Lê Hoàng.

Trước đó, khuya ngày 17/3, Khải và An cho chị Bùi Thị Thủy (18 tuổi, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc) đi nhờ xe từ thị trấn về nhà. Trên đường đi, chúng đã lừa đưa chị Thủy vào một nhà nghỉ ở huyện Cẩm Thủy rồi thay nhau hãm hiếp.

Nghe tiếng chị Thủy kêu cứu, lễ tân nhà nghỉ đã gọi điện báo cảnh sát đến giải cứu nạn nhân đồng thời bắt giữ hai kẻ gây án.

Theo Lê Hoàng (VNE)