Đi phát quà Trung thu, một sinh viên bị đuối nước trên sông Thoại Hà

Ngày 8/9, ông Phan Văn Hiếu, trưởng Công an xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết sau hơn 12 giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể của em Nguyễn Minh Hoàng (19 tuổi, quê huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), sinh viên năm thứ 2, Khoa Khoa học Nông nghiệp, Trường Đại học dân lập Cửu Long bị đuối nước trên sông Thoại Hà.