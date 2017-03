Đi siêu thị không nên để tiền trong xe đẩy

Ngày 22-10, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ Nguyễn Thị Thùy Trang, 31 tuổi để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trang vừa mới mãn hạn tù về hành vi trộm cắp tài sản lại tiếp tục hành nghề “hai ngón”.



Nghi can Trang tại cơ quan công an.

Trước đó ngày 8-10, Trang vào khu mua sắm của trung tâm thương mại AEON Bình Dương (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) giả vờ đi mua sắm để trộm tài sản.

Tại đây, Trang phát hiện trên chiếc xe đẩy mua sắm của chị Trần Thị Ngọc Hiền (32 tuổi, ngụ Bình Dương) để chiếc bóp nên Trang lấy trộm rồi tẩu thoát.

Khi ra tới đại lộ Bình Dương, Trang lấy 33 triệu đồng tiền mặt bên trong rồi vứt bóp cùng một số giấy tờ bên lề đường.



Nhận được tin báo Công an thị xã Thuận An đã tiến hành điều tra. Từ những hình ảnh qua camera an ninh trong siêu thị, Công an thị xã Thuận An đã bắt giữ được Trang.

Theo hồ sơ, trước đó Trang từng có tiền án về hành vi trộm tài sản. Cuối tháng 9 nghi can này mãn hạn ra tù thì tiếp tục bị bắt giữ.