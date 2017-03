Đi tập thể dục bị tạt acid

(PL)- Chiều 14-4, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Hữu Công - Phó Trưởng Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang điều tra vụ tạt acid xảy ra tại khu phố Tân Phú (thị xã Dĩ An) khiến ông Trần Thanh Hòa bị bỏng nặng.