Đi thẩm mỹ để giải hạn

Phong trào đi làm thẩm mỹ để giải hạn còn lan nhanh đến những vùng nông thôn hẻo lánh, đã có nhiều nông dân đi vay tiền với lãi suất cắt cổ để hóa kiếp những đường nét bị xem là vận rủi đã đeo bám họ từ khi cất tiếng chào đời.

Một năm trước, nhiều người ở phường 2, thị xã Tân An (Long An) bỗng giật mình khi thấy bà T. vay tiền lên TP Hồ Chí Minh cắt, sửa mũi, bơm môi mất cả chục triệu đồng. Bà T. giải thích sở dĩ phải đi làm thẩm mỹ là để hóa giải cái nghèo đã đeo đẳng bà mấy chục năm qua.

Đôi môi bà lúc nào cũng khô tái nên quan hệ làm ăn không thuận lợi, thường bị mang tai tiếng về lời ăn tiếng nói. Hai mí mắt xệ, chảy dài xuống má là điềm khổ lụy, do cánh cửa tâm hồn không có sinh khí. Còn hai cánh mũi phình to không thể nào giữ được tiền... Những cái xấu đó còn làm khổ bà trong đời sống vợ chồng, ông xã lúc nào cũng sống xa nhà. Ngay khi ở bên cạnh, chuyện chăn gối cũng không mặn nồng do những cái xấu trên gương mặt ngăn cản ngọn lửa tình từ hai phía.

Còn sau khi làm thẩm mỹ, bà T. khoe với nhiều người rằng chồng bà được chuyển công tác về gần nhà, từ bỏ bia bọt, nuông chiều vợ hết mực, không nhắc tên người phụ nữ khác khi ở bên nhau. Việc làm ăn của bà có phần khấm khá hơn trước.

Bà T. còn bảo cô con gái bằng mọi giá phải đưa thằng rể lên TP Hồ Chí Minh làm cho sống mũi thẳng, cao lên. Còn cái sống mũi gãy như thế thì suốt đời chỉ chạy xe ôm mà thôi. Cô con gái nghe theo bà vay 6 triệu để bà T. dẫn chàng rể đi làm thẩm mỹ. Sau khi làm thẩm mỹ, chồng cô phải nghỉ chạy xe ôm cả tháng do mũi bị xưng vù.

Sau rể, bà còn bảo đứa con gái muốn giữ chồng, giữ tiền phải cắt mắt một mí thành hai mí, chừng ấy cánh cửa tâm hồn sẽ thông thoáng hơn, nhìn về tương lai rộng mở hơn. Không chỉ những người trong nhà, mà cả dòng họ bà T. đều nghe bà đi làm thẩm mỹ để giải hạn kiếp nghèo.

Chị Th., người cháu gọi bà T. bằng dì, ngụ tại phường 6, thị xã Tân An, người kiếm sống bằng nghề bán hàng rong, cũng bấm bụng vay 6 triệu với lãi suất 10%/tháng để theo bà làm thẩm mỹ.

Theo anh H., nông dân ở xã Lợi Bình Nhơn, thị xã Tân An, người gọi bà T. bằng cô, cho biết một tháng trước bà cô đến chơi bảo có cảm giác có một điềm xấu trên gương mặt vợ anh. Điểm xấu đó ngăn cản vợ chồng anh làm giàu. Bà cô còn bảo muốn biết điểm xấu đó ở đâu, phải khắc phục ra sao thì theo bà lên TP Hồ Chí Minh xem tướng số sẽ rõ.

Mấy ngày sau, chị L., vợ anh H. theo chân bà cô chồng lên quận 5, TP Hồ Chí Minh gặp một phụ nữ tuổi ngoài ngũ tuần nhờ xem điểm khiếm khuyết trên gương mặt. Tại đây, chị L phải xếp hàng chờ đến lượt để được bà thầy "xủ quẻ". Chị L. nghe nhiều người gọi bà thầy "tướng số" bằng cái tên thân thiện cô Hai Ch.

Sau khi nhìn ngắm gương mặt chị L., bà Ch. phán mỡ mí mắt nhiều làm cho đôi mắt lúc nào cũng khép hờ, che khuất những vận may. Nếu để như vậy, chẳng những làm ăn không có dư mà anh chồng ở nhà ngay càng ngu muội do nghe lời bạn bè lao vào con đường chè chén, nghiện ngập. Chỉ cần lấy lớp mỡ đó ra là hóa giải được tất cả, vì đây là một gương mặt thể hiện sự giàu sang, phú quí của một người đàn bà.

Theo chỉ dẫn của bà thầy "tướng số", chị L. đến thẩm mỹ viện gần đó phẫu thuật lấy mỡ mí mắt ngay trong ngày theo chân bà cô chồng đến TP Hồ Chí Minh. Anh X. ở xã Khánh Hậu, thị xã Tân An (Long An) kể lại, hầu như người nào đến xem bói trên gương mặt đều có nhược điểm cần khắc phục bằng phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi xem xong, bà cô Ch. đều bảo về nhà suy nghĩ cho kỹ, nếu thấy cần thiết thì quay trở lại nhờ cô tư vấn nên đến thẩm mỹ viện nào làm ăn uy tín.

Qua cách nói chuyện của bà, người ta hiểu đây là con người sành sỏi trong giới phẫu thuật thẩm mỹ ở TP Hồ Chí Minh. Sau khi "xủ quẻ" cho ai đó, bà đều cho biết giá phẫu thuật điểm xấu trên gương mặt của người đó là bao nhiêu, chẳng hạn giá căng da mặt là 6 triệu đồng, nâng mũi 4 triệu, lấy mỡ mí mắt 4 triệu đồng, phá nốt ruồi 50.000 đồng…

Đối với anh X., nhược điểm lớn nhất là nốt ruồi nằm giữa sống mũi nên mọi sự may mắn đều bị ngăn chặn từ xa. Nhược điểm thứ hai là lỗ mũi quá to, tiền vào cửa trước là đi ngay ra cửa sau, không giữ được. Nghe lời cô Hai Ch., anh đến thẩm mỹ viện cách đó vài chục bước chân phá nốt ruồi, cắt và khép hai cánh mũi lại trông nhỏ hơn trước. Khốn nỗi, anh X. vừa làm thẩm mỹ xong thì trộm đột nhập vào nhà lấy mất chiếc Future Neo mới mua chưa được hai tuần.

Anh X. còn cho biết , có lần anh dẫn người bạn cùng quê đến cô Hai Ch. xem gương mặt vì sao quan hệ làm ăn chỗ nào cũng không thành. Ngó sơ qua, cô Hai Ch phán: "Tại cái vành môi vanh vảnh của anh mà ra. Nên hóa giải bằng phẫu thuật thẩm mỹ". Lần này, cô Hai Ch. cũng hướng dẫn đến thẩm mỹ viện mà anh X. đã đốt nốt ruồi, sửa mũi. Biển hiệu thẩm mỹ viện này bắt đầu bằng chữ "T".

Anh X cho rằng việc cô Hai Ch. bỏ công xem tướng miễn phí hết người này đến người khác là nhằm mục đích hưởng hoa hồng từ những thẩm mỹ viện nhận khách đến phẫu thuật sau khi xem bói. Anh X cho rằng đây là bà "cò" thẩm mỹ tầm cỡ do biết đánh vào sự mê tín của dân nghèo