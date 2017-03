Đi tìm nguồn gốc tội ác: Có chuẩn nhưng... không ra chuẩn

Bạn trẻ ơi, sao hở tí lại... choảng nhau? Đất nước phát triển, hội nhập làm môi trường xã hội có nhiều thay đổi. Các bạn trẻ là đối tượng rất nhạy cảm với sự thay đổi nhưng lại thiếu “kinh nghiệm” sống, họ chưa được chuẩn bị các kỹ năng sống để tự mình chủ động thích nghi. Khác với các thế hệ trước, bạn trẻ ngày nay đang lột xác từ những người “quan sát” thành người chủ động “tấn công” vào môi trường sống để đi tìm giá trị thực của chính mình. Họ không chấp nhận sự đơn điệu, khuôn sáo mà có khuynh hướng dấn thân vào các “giá trị động”, các “giá trị mở”. Chính sự “động hóa” này tạo ra tình trạng lưng chừng, thậm chí hoang mang trong việc lựa chọn các chuẩn mực cuộc sống. Do đó nhiều bạn trẻ không định hình được các chuẩn giá trị dẫn đến sự khủng hoảng giá trị, khủng hoảng niềm tin, mất phương hướng hoạt động, không xác định được mục tiêu cuộc sống. Ở một khía cạnh khác, hiện nay các bạn trẻ đang chịu áp lực của những môi trường sống chứa đựng nhiều rủi ro và thiếu an toàn. Sự rủi ro và thiếu an toàn có thể xuất hiện đâu đó, ám ảnh và gây lo ngại cho các bạn khi đến trường, khi sinh hoạt ở một nơi công cộng nào đó. Điều này có thể làm các bạn trẻ có cảm nhận không chính xác về chung quanh tạo nên ngộ nhận về mình cũng như về người khác. Một bạn trẻ 15 tuổi bộc bạch trong một thư tư vấn: “Tôi đang trải qua giai đoạn tuổi mới lớn của mình, đó thật sự là giai đoạn tăm tối nhất của đời người. Đối với tôi, mọi thứ dường như quá sức, bản thân tôi thấy mệt mỏi, chán chường, tuyệt vọng và chỉ muốn làm một điều gì đó để thoát khỏi cuộc sống hiện tại (bỏ nhà đi bụi chẳng hạn). Tôi tự nhủ mình phải làm gì chứ vì ai nấy đều không tin tưởng tôi, chẳng ai có thể hiểu nổi ý tưởng của tôi dù tôi biết đó là những ý tưởng rất tuyệt”... Chỉ mới 15 tuổi nhưng lời lẽ có vẻ quá cay đắng và bi quan làm sao! Nữ sinh Nguyễn Th. ở một trường THCS thì thành thật đến... lõi đời: “Ngày nay mỗi người phải biết tự vệ chứ người lớn còn đánh nhau huống chi là mình”. Một nhóm các bạn sinh viên nọ thích phiêu lưu chỉ vì khoái phong cách của một diễn viên ngoại quốc và họ sẵn sàng... thi đua để giống thần tượng của mình hơn tất cả và ra sức thể hiện sức mạnh của mình bằng nhiều cách thức “độc chiêu” nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Họ hành động khá hồn nhiên nhưng điều đó đã trở thành thói quen và tạo nên tính cách ngang tàng của mình sau đó. Tất cả những điều nói trên phải được giải quyết bằng giáo dục. Các tác động giáo dục chỉ có ích khi chúng ta hiểu được những gì đang xảy ra đối với giới trẻ. TS ĐINH PHƯƠNG DUY