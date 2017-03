Đi tìm nguồn gốc tội ác: Khi game thủ trở thành sát thủ vô luân

Bắt giữ nghi can giết người, chặt xác, vứt xuống kinh Lò Gốm Cơ quan điều tra Công an TP.HCM vừa bắt giữ nghi can giết người, chặt xác và vứt xuống kinh để phi tang. Trước đó, vào chiều 13-1, các công nhân vệ sinh phát hiện một phần thi thể (cổ và ngực) trong túi nylon vứt xuống mé kinh Lò Gốm, cạnh chân cầu Phạm Văn Chí (quận 6). Đến ngày hôm sau, người dân tại hẻm 184 và 248 đường Nguyễn Văn Luông (gần kinh Lò Gốm) tiếp tục phát hiện phần bụng và khuỷu tay phải. Qua khám nghiệm của cơ quan pháp y cho thấy tử thi là nữ, khoảng từ 25 đến 30 tuổi. Do phần thi thể không có tay, chân, đầu tóc nên đơn vị nghiệp vụ phải giám định ADN tra cứu danh tánh nạn nhân. Qua đó, xác định người bị giết là Nguyễn Thị Tuyết Mai (30 tuổi, thường trú tại lầu 3, số 190A, Mai Xuân Thưởng, phường 2, quận 6). Cùng lúc gia đình Mai cũng đến công an phường trình báo việc con gái mình bị mất tích, đi đâu không rõ. Từ đây cơ quan điều tra chuyển hướng nghi vấn vào bạn trai của Mai tên là Trực (35 tuổi, còn tên gọi khác là Sơn). Trực đã có vợ ở Bình Phước và về tạm trú quận Tân Phú (TP.HCM). Trong thời gian quen biết, quan hệ tình cảm với Mai, Trực thường có biểu hiện ghen tuông vô lối. Theo lời khai ban đầu của Trực, vào đêm 11-1, hai người đi chơi khuya, giữa đường thì phát sinh mâu thuẫn, cãi nhau. Trực đánh Mai té từ xe gắn máy xuống đường và chấn thương sọ não. Thay vì chở Mai đi bệnh viện cấp cứu thì Trực chở thẳng vào nhà trọ ở quận Bình Tân. Qua ngày hôm sau thì Mai tắt thở. Lo sợ hành vi giết người bị phát hiện, Trực đã dùng dao phân xác bạn gái ra nhiều đoạn rồi vứt xuống kênh Lò Gốm và kênh Hiệp Tân ở quận Tân Phú để phi tang. Riêng phần đầu, Trực khai ném xuống kinh Hiệp Tân nhưng trong ngày 15-5, cơ quan điều tra tổ chức lặn tìm vẫn chưa tìm thấy. V.BÁ - NG.DŨNG