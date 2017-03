Đi tìm nguồn gốc tội ác: Nhận diện sát thủ

Tội phạm sát nhân và bạo hành vô nhân tính đang đồng thời xảy ra khắp nơi, hành động ngày càng biểu thị mức độ tàn ác, phi lý trí cao, không chỉ ngoài xã hội mà cả trong gia đình.

Hung thủ không còn là băng nhóm chuyên nghiệp. Hành động có tính bột phát. Nhiều trường hợp tỏ ra rất ấu trĩ về mặt kiến thức như vụ hứa trả nợ để dụ hai chị em chủ nợ đến nhà rồi chích điện chết, bỏ xác nạn nhân vào thùng xốp.

Nguyên cớ giết người nhiều khi rất vớ vẩn, vì một hai trăm ngàn đồng hoặc một cái nhìn đểu. Hành vi có thể diễn ra ở bất cứ thời điểm, hoàn cảnh nào như vụ tên Nguyễn Văn Dũng ở Nghi Phú, TP Vinh uy hiếp con tin đòi chuộc tiền ngày 2-5 vừa qua.

Độ tuổi tội phạm đang trẻ hóa dần, không còn khu trú ở một giới tính. Nữ sinh, sinh viên cũng đi cướp, giết người. Vụ án đẫm máu trên xe Lexus vẫn còn để lại nhiều bàng hoàng.

Nhận diện chân dung sát thủ và tội ác xã hội là một yêu cầu cấp bách và không chỉ là trách nhiệm của chính quyền và cơ quan chức năng. Chuyên đề mong nhận được những kiến giải sâu sắc của các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động xã hội và bạn đọc gần xa.

Khởi đầu chuyên đề xin giới thiệu cuộc trò chuyện với TS-LS Phan Trung Hoài.

. Trong một bài nghiên cứu, ông có nói: Những biến đổi kinh tế xã hội là những yếu tố tác động trực tiếp tạo nên sự gia tăng tội ác xã hội...

+ Theo tôi, cơ bản là môi trường, hoàn cảnh xã hội và các điều kiện khác tác động làm sai lệch nhân cách cá nhân từng người. Ai cũng thấy xã hội hiện nay phát triển nóng và đa dạng nên sẽ kéo theo nhiều mầm mống tội phạm. Các hình thức giải trí, tâm lý sinh hoạt... của một bộ phận người trẻ đang bị dịch chuyển theo hướng tiêu cực tạo ra tâm lý bất cần, muốn làm anh chị, bắt chước...

Biến dạng nhân cách

. Xin phép cắt lời ông: Có phải điều kiện sống như ông nói đang làm biến dạng nhân cách ở không ít cá thể?

+ Vâng, trực tiếp nhất là điều kiện sống trước mắt mỗi người. Tội phạm cũng như mọi hành vi khác của con người suy cho cùng là kết quả của sự tác động giữa cá nhân và hoàn cảnh bên ngoài. Kinh tế phát triển, diện mạo đô thị khởi sắc nhưng phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt. Quá trình công nghiệp hóa cũng kéo theo nhiều thanh thiếu niên nông thôn chưa được học nghề bị lôi cuốn vào lối sống phồn hoa đô thị, tiếp xúc trực tiếp với mặt trái của xã hội. Đó là dạng phạm tội do thiếu kiến thức và ấu trĩ về nhận thức.

Rồi khủng hoảng kinh tế không chỉ làm suy giảm tốc độ phát triển mà còn kéo theo sự phá sản của doanh nghiệp thì nhiều công nhân khốn đốn. Trụ cột mất việc thì gia đình cũng lục đục, con cái không được chăm sóc đến nơi đến chốn...

Biến dạng trong quan điểm cá nhân

Bất bình đẳng về thụ hưởng kinh tế giữa đô thị và nông thôn, giữa các tầng lớp cư dân và sự phát triển nóng của xã hội đô thị có ảnh hưởng trực tiếp nào không? Có hay không sự phá sản của chính sách văn hóa và giáo dục: Những giá trị đạo đức căn bản của một xã hội công nghiệp hóa và đô thị hóa chưa được nhận dạng đầy đủ và chưa đi vào cuộc sống. . Nhưng có khi nguyên nhân phạm tội rất vớ vẩn như chỉ vì một cái nhìn “đểu” hoặc một câu nói nào đó ngoài đường, thưa ông?

+ Trong nhiều vụ án, việc xác định nguyên nhân, động cơ phạm tội gặp rất nhiều khó khăn vì kiểu phạm tội bột phát này. Bản chất của bột phát là trạng thái biến dạng trong quan điểm cá nhân. Đôi khi nó được hình thành do những yếu tố tiêu cực trong môi trường sống hoặc gặp hoàn cảnh giao tiếp cụ thể thì bộc lộ ra.

. Loại biến dạng mang tính bột phát này thời gian qua tỏ rõ rất nguy hiểm, ông có thể nhận định rõ thêm về xu thế của nó…

+ Đây là một xu hướng mà người phạm tội đề cao các nhu cầu thô thiển, muốn chứng minh cái tôi của mình, thổi phồng sự đối kháng, củng cố động lực xui khiến việc thực hiện hành vi phạm tội. Tính nguy hiểm của xu thế này là hành vi bột phát tức thì, thiếu hẳn sự kiểm soát, điều chỉnh vốn có của người bình thường. Vì thế, nó diễn biến khôn lường, có thể xảy ra ở bất cứ môi trường, điều kiện, thời điểm nào và hậu quả rất nặng nề.

Trong một chừng mực nào đó, ngoài các yếu tố hoàn cảnh, trạng thái tâm lý, có một phần do sự thiếu thận trọng của nạn nhân. Có thể họ trong tình trạng say rượu, hay do vô ý hoặc quá tự tin về sự an toàn của cá nhân mình.

. Nhiều vụ sát nhân bột phát gần đây không chỉ là để cướp của. Ngày càng nhiều vụ bạn đồng giới giết nhau vì không thỏa mãn sinh lý, hay chồng giết vợ chỉ vì không được “quan hệ”. Đó cũng là hệ quả của đề cao nhu cầu thô thiển?

+ Đây là một biến dạng mới liên quan mật thiết đến yếu tố sinh học của tội phạm được coi như là một hiện tượng xã hội. Thậm chí hiện nay có nhiều quan điểm còn coi đặc điểm sinh học, quan hệ tâm sinh lý là yếu tố quyết định đến tính chất, nội dung của người phạm tội.

Trong trường hợp này, tuy chúng ta không tuyệt đối hóa nguyên nhân có tính sinh học, nhưng không thể bỏ qua những ảnh hưởng của yếu tố này đối với hành vi phạm tội. Nguyên nhân về mặt pháp lý, quan hệ đồng tính chưa được thừa nhận và trong một thời gian dài nạn bạo hành trong gia đình chưa được ngăn chặn vì thiếu văn bản pháp quy điều chỉnh.

Sự lệch lạc về giới tính hoặc bệnh thoái hóa nhân cách đôi khi làm giảm khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Nhưng rõ ràng họ không mất năng lực hành vi và không thể coi đây là yếu tố giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được.

Bản chất côn đồ của tội phạm bột phát?

. Ông có nghĩ người phạm tội bột phát nhất thời không phải là người có sẵn bản chất côn đồ và sẽ dễ cải tạo họ?

+ Tôi nghĩ như vậy. Tôi nói rất thật, trong hành nghề tôi tin vào cảm nhận ban đầu hoặc những buổi tiếp xúc đầu tiên với họ. Người ta gọi đó là niềm tin nội tâm, điều này là có cơ sở. Vì mặt chủ quan của tội phạm là những biểu hiện tâm lý bên trong được phản ánh bằng động cơ, mục đích. Trạng thái tâm lý bên trong lại được thể hiện qua những biểu hiện bên ngoài. Những yếu tố này quan hệ khăng khít với nhau.

Cho nên ngoài việc xử lý họ theo pháp luật, nên xem xét các biện pháp giảm án tha tù trước thời hạn hoặc nếu đủ điều kiện thì đặc xá để họ sớm về với cộng đồng. Nhà nước cũng cần quan tâm đến việc bình ổn các điều kiện kinh tế xã hội, phúc lợi xã hội và hạn chế sự phân ly giữa gia đình và xã hội.

Thiết chế và biện pháp phòng ngừa tội phạm cũng cần được quan tâm đúng mức.

Thiết chế quản lý tội phạm

. Trong quá trình hành nghề có trường hợp nào khiến ông phải trăn trở suy nghĩ về khả năng phục thiện của bị cáo với niềm tin ấy?

+ Có hai trường hợp làm tôi suy nghĩ trăn trở nhiều về nguyên nhân, hoàn cảnh và nhân thân của họ. Đó là vụ Nguyễn Phạm Duy Cường đặt quả nổ tại một siêu thị lớn giữa trung tâm TP.HCM vào ngày Noel 2005 để tống tiền. Cha mẹ bị cáo này ly thân, mẹ buôn thúng bán mẹt, hoàn cảnh khó khăn. Bản thân bị cáo trẻ, không nghề nghiệp lại vợ con sớm nên đã khó lại càng nghèo khó hơn. Tôi biết đó là nguyên nhân dẫn đường Cường đến phạm tội.

Khi tham dự hỏi cung, cứ nhìn tôi là Cường khóc. Hầu như bị can nào cũng khóc nhưng tôi có cảm nhận những giọt nước mắt đó là thành tâm, thể hiện sự ân hận của Cường.

Một bị can khác là cháu Võ Hải Đăng, là một học sinh trung học phổ thông. Chỉ vì một va chạm nhẹ trong giờ ra chơi mà cả hai nhóm học sinh “dàn trận” đánh nhau ngay trước cổng trường trên đường Thành Thái làm một người chết.

Khi được tham gia từ giai đoạn điều tra, tôi tìm hiểu nhân thân và hoàn cảnh gia đình của cháu. Từ đó tôi nghiên cứu kỹ hồ sơ và nhận thấy vết thương gây ra cái chết của nạn nhân không phù hợp với hung khí do nhóm của Đăng dùng.

Năm 2008, TAND TP xét xử và đã trả tự do cho Đăng ngay tại phiên tòa.

. Ông vừa nói ở trên thiết chế quản lý xã hội chưa ngang tầm, phải chăng là so với tiến trình đô thị hóa?

+ Đúng vậy, ở bất cứ thể chế xã hội nào, nguyên nhân nảy sinh tội phạm cần được đề cập đến từ góc độ xã hội học. Sự phân hóa, tình trạng vô nghề nghiệp, thất nghiệp, lại bị thúc ép hội nhập đời sống đô thị, một số lớn thanh niên chưa sẵn sàng. Tội phạm đang trẻ hóa là vì thế.

Công tác quản lý trật tự xã hội và công cụ pháp luật chưa tương thích với diễn biến mới của tình hình tội phạm. Bộ máy hành chính trên địa bàn dân cư trì trệ.

Tình hình điều tra, truy tố và xét xử các vụ án trật tự xã hội còn nhiều bất cập, vướng mắc. Hệ thống tòa án đang quá tải. Các yếu tố bổ trợ cho điều tra như tổ chức thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật hình sự cũng dưới yêu cầu của tình hình. Thống kê nhận diện chân dung tội phạm cũng chưa được quan tâm đúng mức ở nước ta.

. Xin cảm ơn ông.