Đi tìm nguồn gốc tội ác: Từ trong nhà tù, sát thủ nói

Luật sư Trương Thị Hòa, Đoàn luật sư TP.HCM: Cần chú trọng đến tội phạm học Lâu nay chúng ta chưa chú trọng về tội phạm học. Trước hết, chúng ta phải nghiên cứu nguyên nhân gây ra để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Theo tôi, do giáo dục của gia đình, nhà trường chưa đầy đủ về ý thức tôn trọng sinh mạng, tài sản của người khác, không thể đụng cái gì cũng đánh người, cướp tài sản. Ngoài ra, môi trường sống, mật độ dân cư cũng tác động rất lớn đến người phạm tội. Để phòng ngừa, chúng ta phải nghiên cứu nguyên nhân để lên kế hoạch phòng, chống chứ không để xảy ra rồi mới đối phó. Chúng ta phải dự tính được khi thêm chợ thì các loại tội phạm nào thường xảy ra, mùa Tết hay xảy ra tội gì, ở khu đông dân cư lao động thêm tội gì, sắp đến mùa bóng đá thì thường xảy ra tội gì, để từ đó lên kế hoạch phòng ngừa. Thượng tá Nguyễn Minh Thông, nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra (PC16) Công an TP.HCM: Không thể hô hào chung chung Theo tôi, án mạng do nguyên nhân xã hội tăng là do trình độ nhận thức pháp luật của người dân còn thấp. Ai cũng có lúc nóng giận, bực tức nhưng nếu am hiểu pháp luật thì sẽ không sử dụng tay chân để giải quyết. Điều này xuất phát từ giáo dục của gia đình, nhà trường chưa đầy đủ. Để có biện pháp phòng ngừa, chúng ta không thể hô hào chung chung. Phải khảo sát một cách đầy đủ, toàn diện các điều kiện, nguyên nhân xảy ra tội phạm. Ngoài ra phải xem xét đến học vấn, độ tuổi, giới tính của người phạm tội. Từ đó mới rút ra biện pháp phòng ngừa hữu hiệu.