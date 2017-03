Đi tránh bão số 8, phạm tội giết người

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cát Hải (Hải Phòng) đang hoàn chỉnh hồ sơ, truy tố Mai Văn Thương (SN 1995 về hành vi giết người.

Trong thời gian cơn bão số 8 quét qua vùng biển Hải Phòng, nhiều tàu thuyền đang hoạt động ngoài biển đã vào đảo Cát Hải tránh bão. Mai Văn Thương cũng nằm trong số các thuyền viên vào tránh bão.

Đối tượng Mai Văn Thương tại cơ quan công an.

Đêm 30/10, khi Thương đi ngang qua quán Karaoke Phi Nhung, thuộc tổ dân phố 16, thị trấn Cát Bà thì thấy em họ là Mai Văn Queo (SN 1999) đang có xích mích với một người đồng hương cũng cùng vào tránh bão là Phạm Văn An (SN 1993). Thấy An lớn hơn lại ỷ thế bắt nạt em họ, Thương vào can ngăn.

Thế nhưng, An cho rằng hai anh em Thương cùng hợp sức để ứng phó nên không những không dừng lại mà còn chửi bới và tát thẳng vào mặt Thương. Thấy vậy, Thương bỏ chạy nhưng vẫn bị An đuổi theo hành hung.

Cay cú vì thấy mình yếu thế, Thương liền rút con dao bấm mang theo trong người đâm liên tiếp vào đối thủ. An đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Theo Quốc Đô (Dân trí)