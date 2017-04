Đi tù vì đánh trưởng công an xã

Sau khi nghe người quen kể lại chuyện mâu thuẫn, xô xát với anh Trương Văn Kha, chiều 7-6, Viễn chạy xe máy chở thêm hai người cầm đá, mặt bịt khẩu trang đến nhà anh Kha trả thù. Anh Kha không có nhà nên chúng bỏ đi thì gặp cha của anh Kha và giữ xe của ông này lại. Cha anh Kha đến báo với Công an xã Bình Dương. Lúc này, trưởng công an xã đến hiện trường, đưa xe của cha anh Kha và của Viễn về làm việc, lập biên bản tạm giữ cả hai xe và hẹn Viễn sáng hôm sau đến giải quyết. Viễn có thái độ thách thức, bỏ đi đến nhà một người dân lấy dao phay rồi quay lại chém trưởng công an xã. Trưởng công an xã né tránh kịp nhưng lại bị Viễn lên gối làm gãy xương sườn...