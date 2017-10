Đi tù vì mạo danh công an, ra tù tiếp tục mạo danh

Ngày 26-10, Công an phường An Thới, quận Bình Thuỷ (Cần Thơ) đang tạm giữ Trần Hữu Lợi (27 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận Cái Răng) vì nhiều lần có hành vi mạo danh cán bộ Công an.



Trần Hữu Lợi (ảnh H.D)

Trước đó tối 25-10, Công an phường An Thới phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm TP Cần Thơ bắt quả tang Lợi đang mặc quân phục, mạo danh cán bộ Công an ngồi nhậu tại quán nhậu trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ trang phục, cấp hàm, phù hiệu, bảng tên và một số công cụ hỗ trợ của lực lượng công an. Qua làm việc, Lợi khai đã mua những vật dụng trên qua mạng và mặc để lấy le với bạn bè.

Đây không phải lần đầu Lợi bị tạm giữ về hành vi nói trên, mà trước đó váo đầu năm 2015, người dân báo tin tại một quán ăn gia đình ở phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ có người trong trang phục trung úy CAND với nhiều dấu hiệu khả nghi tự nhận là công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Cần Thơ.

Sau khi được lực lượng chức năng mời về trụ sở, người này mới khai tên là Trần Hữu Lợi. Lợi thừa nhận không phải là công an nhưng thích làm công an để ra oai với bạn bè…

Còn trước đó vào năm 2011, Lợi tự xưng là thiếu úy công an Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Cần Thơ để tạo lòng tin và lừa lấy tài sản của một phụ nữ. Lợi đã bị phạt sáu tháng tù về tội giả mạo cấp bậc, chức vụ.