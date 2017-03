Đi uống cà phê, đâm chết người

Do mâu thuẫn với anh Phan Tiến Quỳnh (SN 1986), trú tại xóm Bình Lâm, thị trấn Nghĩa Đàn nên Vi Quang Trung, Mai Đức Trung Hà Văn Sơn đã có hành vi tấn công và gây thương tích cho anh Phan Tiến Quỳnh. Hậu quả anh Quỳnh bị thương nặng ở vùng đầu và bụng, do vết thương quá nặng, đến ngày 10-2, Phan Tiến Quỳnh chết tại bệnh viện Tây Bắc Nghệ An.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Nghĩa Đàn đang điều tra xử lý.





Theo ĐP (Nghệ An Online)