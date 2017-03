Đi xe đạp, cướp tiệm vàng

Theo thông tin ban đầu, khoảng khoảng 20h tối 21/10, Nguyễn Thanh N. (30 tuổi, ngụ P. Trung Mỹ Tây, Q. 12) đi xe đạp đến tiệm vàng Tiến Trang gửi xe chỗ bảo vệ rồi vào bên trong hỏi bán một nhẫn bạc. Khi chủ tiệm vàng kiểm tra và phát hiện chiếc nhẫn là giả, lập tức N. móc viên gạch thủ sẵn đập bể tủ kính trưng bày vơ vàng giấu vào trong người rồi ném ra đường.

Ngay đó, chủ tiệm tri hô hoán cho bảo vệ đuổi theo tên cướp. Bỏ chạy được một đoạn, N. bị nhiều người dân truy đuổi bắt gọn. Khoảng 15 phút sau, công an địa phương cũng có mặt ghi nhận vụ việc. Do bị người dân đánh “hội đồng” gây thương tích nên nghi can cướp tiệm vàng được công an đưa về trung tâm y tế sơ cứu rồi đưa về trụ sở làm việc.

Anh Lê Thanh Vũ (bảo vệ tiệm vàng) kể: “Thấy thanh niên quen mặt, tôi cứ tưởng là khách hàng đến cầm, bán đồ nên không để ý. Chỉ nghi nghe tiếng vỡ toang của kính, cùng đó là tiếng tri hô của chủ tiệm thì mới hay sự việc nên lao vào, truy đuổi, khống chế đối tượng”.

Cũng theo anh Vũ, trong quá trình bị vây bắt, tên cướp vũng vẫy chống trả quyết liệt, một số người dân bất bình đã hành hung tên này. Thời điểm vụ cướp xảy ra, tiệm vàng Tiến Trang chỉ có một mình N. vào giao dịch.

“Chúng tôi biết rõ về gia đình N. vì họ thường xuyên đến giao dịch tại đây. N là con trong một gia đình khá giả nhưng gần đây có thể do N. nghiện ma tuý đá nên bị gia đình quản thúc chặt chẽ. Khi đập bể tủ kính, N. vơ vàng ném ra đường phía tiệm vàng đã kịp nhặt lại nên chưa mất mát gì. Có thể khi gây án, N. sắp đến cơ thèm thuốc” – Anh Vũ nhận định.

Chủ tiệm vàng đang thuê người sửa lại tủ kính

Từ hình ảnh camera an ninh của tiệm vàng ghi lại và lời khai bảo vệ, các nhân chứng cho thấy, N. đi xe đạp một mình không có đồng phạm trong vụ cướp này.

Tại hiện trường, tủ trưng bày vàng bị đập bể một lỗ, đến sáng ngày 22/10 đã được chủ tiệm thuê thợ đến sửa chữa.

Một điều dễ nhận thấy, tiệm vàng này sử dụng loại kính thông thường nên chỉ cần tác động lực nhẹ cũng làm bể.

Hiện vụ việc đang được công an quận 12 làm rõ.

Theo Trung Kiên (Dân trí)