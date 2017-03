Đi xe khách bị móc túi hàng chục triệu đồng

Ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đến nay cơ quan này tiếp tục mở rộng vụ án trộm cắp tài sản trên xe khách, do các đối tượng là tài xế, phụ xe câu kết với một số đối tượng móc túi lấy tài sản của hành khách đi xe. Trong quá trình điều tra, đã làm rõ nhiều vụ móc túi của các đối tượng với số tiền hàng chục triệu đồng.

Ngày 30/1/2010, chị Lưu Thùy Lam (33 tuổi, ngụ ấp 2, thị trấn Giá Rai, Bạc Liêu) đến cơ quan Công an trình báo, khoảng 9h cùng ngày, chị cùng 3 con nhỏ đón xe khách BKS: 69K-4267 từ cầu Giá Rai đi Bạc Liêu. Khi xe chạy đến Xóm Lung thì chị phát hiện bị móc mất 1 bóp da, bên trong có đựng 1 sợi dây chuyền 18k (1lượng), 1 nhẫn vàng Ý 3 chỉ, 10 triệu đồng, 1 thẻ ATM, 1 CMND.

Ngày 1/2/2010, lái xe BKS: 69K-4267 là Châu Văn Tịnh đã mang trả lại số tài sản cho chị Lam 1 sợi dây chuyền vàng 18k nhưng thiếu trọng lượng 2 chỉ và 4,7 triệu đồng. Tịnh thừa nhận mình đã cắt bớt sợi dây chuyền để bán lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan CSĐT vào cuộc, phát hiện tài xế Châu Văn Tịnh, móc nối với các đối tượng Nguyễn Thị Phượng (Xí, 41 tuổi, ngụ ấp Cây Trâm, xã Định Bình, Cà Mau, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản), Lý Thị Ly (Út Miên, 49 tuổi, ngụ ấp 4, thị trấn Giá Rai, từng có tiền án tội trộm cắp tài sản) và Lâm Thanh Liêm (32 tuổi, ngụ phường 8, thị xã Bạc Liêu là phụ xe cho Tịnh) để trộm cắp tài sản của hành khách.

Các đối tượng này thường thực hiện các thủ đoạn có kế hoạch trước. Khi khách lên xe thì các đối tượng ngồi kế và ra tay móc túi sau đó xuống xe.

Cũng với thủ đoạn tương tự như khi móc túi của chị Lam, đến nay cơ quan điều tra đã làm rõ các đối tượng đã thực hiện 3 vụ móc túi khác. Tổng số tiền các bị hại khai báo là 40 triệu đồng.

Tất cả các bị hại đều là hành khách đi trên xe BKS: 69K-4267, do Tịnh làm tài xế. Hiện cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Những ai là bị hại, liên hệ với Phòng PC14 - Công an tỉnh Bạc Liêu, theo số điện thoại: 0781.3823.788





Theo N.G (CAND)