Đi xe không biển số để cướp tài sản của phụ nữ

Sau khi nhận được tin báo vụ cướp ngày 2/6, lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã triển khai lực lượng Cảnh sát điều tra, trinh sát và cả Cảnh sát giao thông tổ chức điều tra, xác minh, tuần tra trên các tuyến đường ở Khu kinh tế Dung Quất để lần manh mối băng cướp. Qua 2 ngày mở rộng mạng lưới trinh sát, bám chắc địa bàn, đặc biệt là những tuyến đường tối, vắng người qua lại, lực lượng đã bắt được 3 đối tượng đang sử dụng xe Win, không biển số chuẩn bị thực hiện phi vụ.

Tại Công an huyện 3 đối tượng khai tên là Phạm Văn Hải, Huỳnh Văn An và Phạm Tấn Dũng (đều 20 tuổi) cùng thường trú tại thôn Hòa Vân, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành (Quảng Nam). Bọn chúng đã thừa nhận là thủ phạm của vụ cướp giật điện thoại vào đêm 2/6.

Ngay sau khi làm rõ vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can Hải, An và Dũng về hành vi cướp giật tài sản. Theo hồ sơ tại Công an thì Hải là đối tượng mới ra tù năm 2009 về tội trộm cắp tài sản.

Các đối tượng và tang vật

Ngày 3/6, Công an huyện đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khởi tố 3 đối tượng Nguyễn Phước Tài (18 tuổi), ngụ xã Bình Đông, Lê Văn Thuận (18 tuổi) và Nguyễn Thành Trung (20 tuổi) đều thường trú tại thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh (Bình Sơn) về hành vi cướp tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 22h ngày 6/5, trong khi tâm sự trên đoạn đường V3, thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận (Bình Sơn), đôi tình nhân Lê Văn H. và Nguyễn Thị N. bị 3 đối tượng trên đến dùng hung khí đe dọa cướp 2 điện thoại di động và 1 ví da rồi tẩu thoát.

Theo N.Thùy (CAND)