Đi xe PS cướp tài sản của kiểm sát viên

Các đối tượng Vũ, Thọ, Trung



Ngày 15/6, Đội 8 Phòng CSĐT TP về TTXH, Công an Hà Nội cho biết tạm giữ hình sự 3 đối tượng Phạm Hoàng Vũ, 28 tuổi, trú tại tổ 36 cụm 5 Tứ Liên, Tây Hồ, HN; Nguyễn Nam Trung 29 tuổi, trú tại Trần Quý Cáp, Đống Đa, HN, chỗ ở Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, HN; Nguyễn Quang Thọ, 26 tuổi, trú tại ngõ Trần Xuân Soạn, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, HN.



Các đối tượng bị bắt giữ lúc 20h ngày 14/6, khi lực lượng công an bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Sành Điệu tại tổ 2 Phú Viên, phường Bồ Đề, Long Biên. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng lần lượt khai nhận bàn nhau đi cướp giật tài sản, phân công Vũ lái xe chở Thọ đi cướp, Trung đi xe máy Wave màu đen không BKS để cản đường.



Ngoài vụ cướp nói trên, ngày 11/6, các đối tượng cướp giật một túi xách bên trong có máy tính xách tay hiệu Lenovo và một số tài sản khác của chị chị Đỗ Thị Hồng, 23 tuổi, trú tại Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, HN. Trung đem gửi máy tính của nạn nhân tại nhà một người bạn là Nguyễn Huy Tuấn,37 tuổi, trú tại ngõ 28 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN.



Ngày 13/6, các đối tượng cướp một chiếc Iphone 4 của chị Nguyễn Thị Hiền 27, trú tại tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội tại ngã tư Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu.

Chiếc xe PS của Vũ dùng để gây án



Ba đối tượng còn khai nhận gây ra 5 vụ cướp tài sản khác trên địa bàn Hà Nội. Cơ quan công an đã tạm giữ tài sản gồm 1 điện thoại Iphone 4 màu đen, 1 xe máy Wave màu bạc, 1 xe máy PS màu đen BKS 29Y2 – 9432, 1 dây chuyền kim loại màu vàng, 2 máy tính xách tay.



Riêng đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn nhận hai máy tính và sợi dây chuyền bạc do Vũ gửi, cơ quan công an sẽ đề xuất xử lý sau.





Theo Hồng Anh (Bee)