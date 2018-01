Đi xem bóng đá về, nghịch tử mua xăng đốt nhà

Ngày 21-1, Công an xã Văn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đang phối hợp cùng Cơ quan công an huyện Yên Thành điều tra, làm rõ vụ nghi con trai đốt cháy nhà của vợ chồng ông Phạm Văn Th. (60 tuổi, trú xóm 6, xã Văn Thành).

Ông Nguyễn Đình Long, Chủ tịch UBND xã Văn Thành cho biết: Do nhà gia đình ông Th. cháy trong đêm nên công tác chữa cháy, dập lửa gặp khó khăn, căn nhà cùng điều đồ dùng bị thiêu rụi đêm 20-1.

Đêm 20-1, thắng ngoạn mục Iraq, U-23 Việt Nam viết tiếp trang sử, Phạm Văn Sự (37 tuổi, con trai vợ chồng ông Th.) đi xem đá bóng và có uống bia rượu. Đội tuyển U-23 Việt Nam giành chiến thắng, anh Sự uống rượu đến say. Khi trở về nhà, anh Sự có mâu thuẫn với ông Th. rồi anh đi mua xăng về gây hỏa hoạn.

Ông Long cho biết: “Anh Sự đã mua 200 nghìn tiền xăng rồi đựng trong xô về tưới khắp nhà bếp của gia đình và châm lửa đốt”.

Hiện trường vụ đốt cháy nhà.

Ngọn lửa bốc lên, vợ chồng ông Th. không kịp di tản đồ đạc, xe máy trong nhà mà chỉ kịp chạy ra ngoài và hô hoán người dân đến cứu giúp. Nhiều người dân chạy đến giúp dập lửa, tuy nhiên, lửa bốc cháy quá nhanh, lại thiếu phương tiện chữa cháy nên công tác dập lửa gặp khó khăn. Có người lo sợ bình gas phát nổ nên không dám đến gần đám cháy. Ban đầu đám cháy bùng lên ở nhà bếp rồi cháy lan sang ba gian nhà chính.

Sau 30 phút đám cháy đã được dập tắt, tuy nhiên nhà bếp và ba gian nhà gỗ cùng nhiều vât dụng, xe máy đã bị cháy hỏng.

Hiện Công an huyện Yên Thành đang phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc.