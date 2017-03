‘Địa ngục’ sau ‘thiên đường’ casino New World

Sau khi báo chí đăng thông tin tìm tung tích nạn nhân sang Campuchia đánh bạc bị đánh chết tại khách sạn trong casino New World, ngày 15-3, người nhà nạn nhân đã sang Campuchia làm việc với nhà chức trách để đưa thi thể nạn nhân về quê hương.

"Nạn nhân tên NVR (sinh năm 1975) ngụ xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Ông NVR sang đây đánh bạc và nợ tiền, có khả năng bị nhóm người làm thuê cho casino đánh chết" - Công an tỉnh Tây Ninh thông tin.

Phía Việt Nam vẫn chưa có thêm thông tin về nhóm người bị giam giữ tại đây do thiếu tiền trả cho sòng bạc.



Nạn nhân bị đánh chết tại khách sạn trong casino New World

Con bạc “thế mạng” bị đối xử thậm tệ

Chuyện con bạc bị giam cầm để "chuộc mạng không hiếm. Tháng 11-2015, anh MHĐ (ngụ xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) cũng bị giam ở casino New World bảy ngày vì thua bạc. Người nhà của Đ. đã phải mang nộp 25 triệu đồng “tiền chuộc”, Đ. mới được thả ra.

Đ. kể lại: “Trong phòng chật chội nhốt đàn bà lẫn đàn ông, mỗi ngày một người được phát cho hai gói mì tự nấu ăn. Chúng luân phiên đánh đập, chích roi điện buộc chúng tôi phải gọi về nhà xin tiền chuộc. Nếu người nào nợ tiền nhiều thì bị hành hạ nhiều hơn, có người bị chích điện ngất xỉu. Đến khi tôi được trở về gặp mẹ mới biết mình vẫn còn sống”.

Tương tự, giữa tháng 12-2015, gia đình bà Huỳnh Thị Mỹ L. (ngụ TP Vĩnh Long) rất hoang mang khi nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại với lời lẽ hăm dọa sẽ giết, mổ lấy nội tạng của P. (cháu của bà L.) đem bán nếu bà không mang 8.000 USD sang Campuchia chuộc. Cháu P. cùng bạn Nguyễn Tấn Đ. bị lừa đưa sang Campuchia đánh bạc rồi "thế mạng”.

Cả nhà bà L. đã phải chạy vay mượn ngược xuôi để chuộc P. về an toàn. P. nhớ lại: “Các con bạc “thế mạng” bị nhốt chung một phòng chừng khoảng chục mét vuông, luôn có người thay phiên canh giữ. Ngoài việc tra tấn đánh đập, bỏ đói thì bọn chúng luôn gọi điện thoại về nhà hăm dọa giết chết hoặc mổ lấy nội tạng nếu không đưa tiền chuộc”.



P. và Đ. là hai trong số nhiều người may mắn thoát nạn trở về



Mới đây, Công an TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an và Công an quận Tân Bình, Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) giải cứu VQT (còn có tên gọi khác là Thắng, ngụ phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM). Thắng cũng bị casino New World (Campuchia) bắt giữ do nợ tiền đánh bạc. Gia đình Thắng nhận được cuộc gọi báo tin casino New World đang giữ Thắng do Thắng chơi bài thiếu 150 triệu đồng, nếu người nhà không mang tiền đến chuộc thì “không đảm bảo tính mạng cho Thắng”. Sau khi thương lượng, phía sòng bạc đồng ý số tiền chuộc còn 120 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo Thắng nói Thắng thua hết tiền chỉ nợ lại sòng bạc khoảng 70 triệu. Thắng bị giữ lại và tính cộng dồn tiền lãi, tiền phạt, ăn uống… lên đến 120 triệu đồng.

Mặt trái của “thiên đường giải trí”

Casino New World thuộc ấp Bavet, phường Kadal, huyện Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia. Đây là một trong số những casino nằm dọc biên giới cách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) khoảng một cây số.

Trong đó, casino Le Macau được ghi nhận là sòng bạc được đầu tư đầu tiên ở cụm casino Bavet từ năm 1990. Sau đó cả chục casino mọc lên.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện tại Bavet chỉ còn bốn casino hoạt động là King Crown, Le Macau, New World và Bavet vì các casino phá sản, lượng khách từ Việt Nam kéo về chơi bài sụt giảm...

Mặt tiền casino New World hoành tráng, bố trí nhiều cửa mở rộng như trải thảm đỏ mời khách vào chơi bạc, phía sau là khách sạn ba tầng với hơn 60 phòng dành cho khách nghỉ qua đêm. Tuy nhiên, tại đây có khoảng năm phòng bị nhóm giang hồ gốc Việt cho vay nặng lãi chiếm giữ để nhốt những người qua biên giới đánh bạc bị cháy túi phải vay tiền của chúng đánh tiếp mà không có tiền trả nợ.



Casino New World nhìn từ bên ngoài



Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã vài lần cùng Công an Việt Nam kiểm tra sòng bạc, giải cứu các con bạc bị giam giữ.

Tháng 5-2008, Cục C45 Bộ Công an phối hợp cảnh sát nước bạn truy bắt băng nhóm Long “Sắt” đàn em Hạnh Sự cùng các nhóm tội phạm gốc Hải Phòng ẩn nấp trong sòng bạc bên biên giới. Trong đợt này có 177 nạn nhân đang bị giam lỏng tại các casino đã được giải cứu.

Theo một cán bộ PC45 Công an tỉnh Tây Ninh, tình trạng các con bạc qua biên giới đánh bạc rồi bị “giữ mạng” đòi tiền chuộc mỗi năm gần chục vụ. Đó là con số mà công an ghi nhận được, còn nhiều trường hợp người nhà nạn nhân âm thầm “đi đêm” với nhóm bắt giữ người trong casino thì không thể đếm xuể.

Cái giá của bài bạc quả là khá đắt đối với con bạc say máu đỏ đen bất chấp mọi hậu quả xảy ra cho bản thân và cả gia đình chính mình.