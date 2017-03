Điểm mặt các băng nhóm ‘trấn giữ’ vùng giáp ranh

Trên số báo trước chúng tôi đã phản ánh vùng giáp ranh có hàng ngàn nhà trọ cho hàng trăm ngàn người đến sinh sống, đường sá chằng chịt, kênh sông đan xen thành “đất hứa” cho giang hồ khắp nước hội tụ.

“Tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh…” là nhận định chung của công an ba tỉnh, thành khi nói về vùng giáp ranh.

Nhiều băng trộm, cướp sa lưới

Lực lượng chức năng đánh giá khu vực này luôn phức tạp, để mắt đặc biệt, triệt phá nhiều băng nhóm cộm cán. Gần đây, các địa phương đồng loạt tấn công tội phạm, nhiều băng nhóm tan rã, sa lưới.

Tại Đồng Nai, công an vừa triệt phá băng trộm cướp do Lê Văn Duẩn (quê Nam Định) cầm đầu. Mang năm tiền án, tiền sự, Duẩn kéo về miền Tây lập băng nhóm làm ăn và bị động, anh ta trở lại TP.HCM bắt tay với một số người từng vào tù ra khám lập băng đi ăn trộm. Hàng loạt vụ mất xe, đột nhập nhà dân khu vực giáp ranh xảy ra và công an rất vất vả mới bắt được Duẩn.

Trước khi gây án, Duẩn cho người đi dò đường, nghiên cứu kỹ quy luật sinh hoạt của bị hại rồi mới ra tay. Với tên giả Dũng “cao”, Dũng “ốm”, băng của Duẩn trộm, cướp hàng trăm xe máy ở nhiều tỉnh, thành. Đặc biệt, vùng giáp ranh và địa bàn Biên Hòa, băng này gây ra hàng chục vụ trộm, cướp.

Tài sản trộm, cướp được nhóm này mang bán cho các “đại lý”, trong đó địa chỉ mà băng của Duẩn hay giao hàng là Nguyễn Thị Mỹ Lệ B (ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương, tạm trú tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM). Công an tỉnh Đồng Nai đang truy bắt những mắt xích trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ tài sản mà băng của Duẩn thực hiện.

Tại Bình Dương, công an cũng vừa cất vó băng cướp đêm do Nguyễn Hoài Linh (quê Cà Mau) cầm đầu. Dù mới 26 tuổi nhưng Linh nổi tiếng “điên”, quy tụ bốn đàn em nghiện ngập. Chỉ trong vòng một tháng, băng của Linh cướp hàng chục vụ ở các khu vực vắng, giáp ranh. Linh và đàn em sẵn sàng tấn công nạn nhân nếu có dấu hiệu chống đối.

Lực lượng chức năng thị xã Thuận An cũng vừa bắt băng trộm cướp quê Hà Tĩnh do Đặng Văn Phúc cầm đầu. Băng này thực hiện nhiều vụ trộm, cướp xe máy trên địa bàn phường Bình Hòa, Đồng Nai, TP.HCM bằng chiêu vờ hỏi đường hoặc tìm phòng trọ. Khi gây án, bọn chúng phân công người cản địa, tiếp ứng…

Ở Thủ Đức, trưa 3-4, hình sự đặc nhiệm quận này ập vào một quán cà phê bắt gọn nghi can Phạm Văn Luân và hai đồng phạm khi cả ba đang chia tiền bán tài sản vừa trộm được, thu giữ một xe máy cả nhóm “đá” trước đó ở phường Hiệp Bình Chánh. Nhóm này có trên bảy người chuyên vào các khu nhà trọ dọn đồ không chỉ trên địa bàn Thủ Đức mà còn mò sang Dĩ An (Bình Dương), Biên Hòa (Đồng Nai) “ăn hàng”…





Một băng cướp vùng giáp ranh bị công an triệt phá. Ảnh: TD







Hung khí băng Minh “đen” sử dụng bị công an thu giữ. Ảnh: AD

Vùng đất luôn “có chủ”

Hàng loạt băng nhóm trộm cắp, cướp giật, bảo kê, mua bán ma túy, cho vay lãi nặng… bị công an triệt phá nhưng vùng giáp ranh luôn có các tay anh chị trấn giữ.

Mới đây, trong quán cà phê trên đường ĐT 743 gần ngã tư Bình Thung (phường Tân Đông Hiệp), một “đàn anh” trong giới giang hồ tên B. “xăm” thổ lộ: Khu vực giáp ranh luôn hút các băng nhóm vì “dễ làm ăn”. “Công an có phối hợp thì tâm lý địa phương, ranh giới hành chính khó dẹp hết nên các “dịch vụ” đòi nợ thuê, bảo kê nhà hàng, tiệm massage, cho vay lãi nặng, trộm cướp, mua bán ma túy… có đất sống” - B. “xăm” nói.

Theo B. “xăm”, hiện KCN Tân Đông Hiệp nổi lên băng bảo kê, đâm thuê chém mướn, cho vay nặng lãi do một đại ca biệt danh Hai “ti” cầm đầu. Hai “ti” từng ngồi “chung mâm” với Mười Thu, Minh “đen”, Tuấn “chó”. Trong thời gian các băng nhóm bị công an bố ráp, truy bắt thì Hai “ti” “án binh bất động”. Gần đây, người này tập hợp đàn em hoạt động mạnh trong lĩnh vực bảo kê, đánh thuê và cho vay nặng lãi. Hai “ti” còn trấn giữ mảng bảo kê xe tải, “trông coi” việc mua hàng thanh lý trong các công ty ở khu vực này.

Còn tại khu vực Sóng Thần đến KCX Linh Trung, băng nhóm H. “mã tấu” đang trông coi mảng bảo kê, cho vay lãi nặng. Theo một nguồn tin riêng của chúng tôi, mới tuần rồi, băng của H. “mã tấu” đụng độ với một băng nhóm Nghệ An trong việc tranh giành quyền kiểm soát một bãi xe ở khu vực Công ty Samsung…

Ở Hóc Môn, Gò Vấp giáp quốc lộ 1A đang nổi lên băng nhóm D. “đen”, C. “hip” chuyên cho vay, đòi nợ. Ở Bến xe Lam Hồng do các băng nhóm Nghệ An “trông coi”…

Riêng khu vực An Sương đang tạm “vắng chủ” sau khi Bộ Công an triệt phá băng nhóm Tài “xe ôm”.