Diên An - Điểm sáng an ninh trật tự ở Khánh Hòa

Trưởng Công an xã Nguyễn Ngọc Tấn cho biết, Diên An có 2.767 hộ gia đình với số dân 10.450 người, sinh sống ở 7 thôn. Hơn 8 năm về trước, trật tự xã hội ở Diên An phát sinh nhiều vụ việc phức tạp, nổi cộm nhất vẫn là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập rượu bia, gây rối trật tự công cộng, đánh nhau gây thương tích, trộm cắp tài sản, thậm chí ma túy len lỏi vào những ngõ quê, cuốn hút một số đối tượng lâm vào tình cảnh nghiện ngập, mua bán “hàng trắng”…

Chuẩn bị bộ đàm cho một cuộc tuần tra đêm.

Trước thực trạng đó, Đảng ủy, UBND xã Diên An đã có nhiều cuộc họp kiểm điểm, xác định nguyên nhân, tìm kiếm giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.

Cùng với việc củng cố đội ngũ Công an xã gồm 10 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 7 Công an viên đảm nhiệm 7 thôn, UBND xã Diên An huy động 185 người là cựu chiến binh, hưu trí, đảng viên, đoàn viên… tham gia 2 Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 43 tổ an ninh nhân dân, 7 tổ hòa giải, 1 tổ tuần tra tự quản, câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm” của Đoàn Thanh niên và Câu lạc bộ “Phụ nữ phòng chống ma túy”, “Gia đình văn hóa” của Hội Phụ nữ.

Các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở Diên An không chỉ chú trọng tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm lồng ghép trong các Hội thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, tìm hiểu về tác hại của ma túy - mại dâm, sinh hoạt văn nghệ chủ đề phòng chống HIV/AIDS… mà còn phân công cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lỗi tiến bộ đồng thời chủ động hòa giải nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn không để phát sinh phức tạp, góp phần phòng ngừa tội phạm. Và khi triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 và Chỉ thị 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy Diên An xác định mục tiêu chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT thành nơi không có, hoặc giảm tội phạm - tệ nạn xã hội đến mức thấp nhất.

Đặc biệt, 2 tổ công tác phối hợp giữa Công an và Xã đội được thành lập, tuần tra bảo vệ ANTT. Khi những tổ chức làm công tác ANTT ở Diên An hoạt động trách nhiệm, hiệu quả, tạo niềm tin với dân, nên năm 2012 người dân đã cung cấp 175 nguồn tin, góp phần kiềm chế phạm pháp hình sự còn 4 vụ, giảm 57,1% so với năm trước, vi phạm hành chính về ANTT 8 vụ, giảm 40%, liên quan ma túy chỉ còn 3 đối tượng, trong đó có 2 trường hợp đang thi hành án phạt tù.

Đặc biệt, Công an xã phối hợp các tổ chức đoàn thể cảm hóa 14 đối tượng lầm lỗi tiến bộ, đạt 93,3%, hòa giải ổn thỏa 34 vụ mâu thuẫn, tranh chấp dân sự, phối hợp Xã đội thực hiện hơn 300 lượt tuần tra, phát hiện và xử lý 17 vụ vi phạm về ANTT, trong đó có 3 vụ trộm cắp tài sản chuyển cho Công an huyện Diên Khánh xử lý theo luật định. Điều đáng ghi nhận là tàng thư hồ sơ và phần mềm tin học hóa trong quản lý hộ khẩu do Công an xã Diên An tự chủ xây dựng và ứng dụng hơn 11 năm qua đã hỗ trợ tích cực công tác nghiệp vụ cơ bản ở cơ sở.

5 năm qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Diên An luôn được Bộ Công an tặng Bằng khen, Đảng bộ xã liên tục trong sạch vững mạnh, chính quyền và Tổ chức Mặt trận xã liên tục xếp loại xuất sắc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên được Trung ương tặng Bằng khen, Công an xã Diên An 5 năm liền là Đơn vị Quyết thắng.



Theo Hữu Toàn (CAND)