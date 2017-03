Diễn biến mới vụ ba mẹ con chết thảm ở Long An

Theo đó, qua họp phân tích đánh giá kết quả điều tra vụ án, hiện trường, tử thi, giám định và thu thập tài liệu cùng các chứng cứ liên quan, cơ quan chức năng kết luận Đỗ Thị Ái Nguyên đã dùng dao giết chết hai con, sau đó dùng dao đâm vào bụng rồi cắt cổ tự tử chết.



Về nguyên nhân động cơ, Đỗ Thị Ái Nguyên có hiện tượng buồn chán cuộc sống, có biểu hiện rối loạn tâm thần.

Do đó, cơ quan CSĐT công an tỉnh phối hợp với Bộ Công an đã họp thống nhất quyết định đình chỉ điều tra vụ án.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 8 giờ 30 ngày 19-11, bà Trần Thị Phướng (mẹ chồng chị Nguyên) phát hiện con dâu cùng hai cháu nội là Nguyễn Thị Như Huyền, 10 tuổi và Nguyễn Hoàng Khang, chín tuổi nằm chết tại nhà riêng. Con gái lớn của vợ chồng chị Nguyên là Nguyễn Thị Bích Như, 11 tuổi do ngủ ở nhà ông bà nội nên thoát chết.