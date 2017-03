Diễn biến mới vụ bé gái lớp 1 nghi bị xâm hại ở Thủ Đức

Sáng 13-3, bà Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, đã có buổi làm việc với chị Thanh (mẹ cháu bé, tên đã được thay đổi) cùng đông đảo cơ quan báo chí tại trụ sở Hội Bảo vệ quyền trẻ em.



Đông đảo cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã có mặt tại buổi làm việc.

Luật sư Nữ yêu cầu các báo đăng tin trung thực về vụ việc đồng thời yêu cầu chị Thanh đưa biên lai đóng tiền học phí bán trú của con chị để xác nhận cháu có ở lại trường buổi trưa. Bà Nữ bức xúc và đặt vấn đề trách nhiệm của nhà trường khi cho rằng cháu bé bị chảy máu nhiều tại trường như vậy mà nhà trường không đưa cháu đến phòng y tế ngay sau khi sự việc xảy ra.

Theo luật sư Nữ, Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM sẽ đại diện hỗ trợ gia đình chị Thanh về vấn đề pháp lý trong vụ việc. Ngay hôm nay, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM sẽ cầm giấy giới thiệu để đến BV Phụ sản Từ Dũ tìm hiểu về kết quả khám phụ khoa cho bé Hoàng (tên đã được thay đổi) ngay trong đêm mẹ bé phát hiện con có dấu hiệu bất thường, chảy máu nhiều ở vùng kín.



Người mẹ trẻ khóc nấc khi nói về nỗi đau mà con gái mình phải chịu đựng.

Ngoài ra, hội còn làm công văn gửi Công an quận Thủ Đức, Phòng Giáo dục và trường nơi bé theo học để đề nghị nhanh chóng xác minh vụ việc theo nguyện vọng của gia đình.



Theo chị Thanh, ngay trong đêm xảy ra vụ việc đã đưa bé đến BV Phụ sản Từ Dũ và được các bác sĩ khám theo quy trình pháp y. Tuy nhiên, bác sĩ nghi con chị có dấu hiệu bị xâm hại nên tư vấn chị báo công an và yêu cầu chị không quay lại kết quả vì theo quy định, vụ việc có dấu hiệu xâm hại chỉ trả lời pháp y.

Ngày hôm sau (15-2), chị Thanh đã cùng con xuống trường dựng lại hiện trường và qua trung tâm pháp y giám định lại. Tuy nhiên, cho tới nay đã gần một tháng trôi qua, gia đình vẫn chưa nhận được kết luận pháp y nào về trường hợp của con chị.



Đại diện Hội Bảo vệ trẻ em cho biết sẽ gửi văn bản đến công an, trường học và phòng giáo dục để yêu cầu làm rõ.

Tại buổi làm việc, chị Thanh cho biết rất bức xúc với kết luận của Phòng Giáo dục quận Thủ Đức cho rằng bé bị té. Chị phản bác: “Báo cáo nói nhà trường tuyệt đối không cho người lạ vào là không đúng vì khi quan sát camera của trường, tôi thấy có nhiều phụ huynh là đàn ông vẫn vào tới tận cửa lớp để đón các bé. Làm sao các cô biết tất cả trong số đó không có người gian. Với lương tâm một người mẹ, hôm nay là con tôi còn hôm sau có thể là bé khác nữa nên tôi phải làm đến cùng vụ việc”.



Luật sư Nguyễn Văn Đức cho rằng báo cáo của Phòng Giáo dục quận Thủ Đức kết luận bé Hoàng chỉ bị té và chảy máu, không bị xâm hại là quá vội vàng vì chỉ dựa vào báo cáo của trường. Bởi hiện tại vẫn chưa có kết quả giám định pháp y và của bác sĩ BV Phụ sản Từ Dũ.

Ông Đức đề nghị cơ quan công an cần đẩy nhanh tiến độ vì để lâu các dấu vết sẽ mờ dần, đặc biệt là các hình ảnh từ camera an ninh được cho là đã bị can thiệp. “Vụ việc đã gần một tháng trôi qua, cần phải có kết quả giám định để khởi tố vụ án hay không, còn khởi tố nghi can thì có thể tính sau, gia đình đang nóng lòng chờ động thái này chứ không phải muốn nhờ đến sự can thiệp của báo chí. Vì càng về lâu dài, tâm lý cháu bé càng ảnh hưởng lớn” - luật sư Đức nói.

Trước đó, chị Thanh đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan báo chí nhờ thông tin về sự việc của con chị trôi qua đã gần một tháng vẫn chưa có kết quả. Sau đó, Phòng Giáo dục quận Thủ Đức có văn bản về vụ việc, trong đó cho biết bé chỉ bị té, không bị xâm hại.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc này.