Diễn biến mới vụ người Trung Quốc bán 58 kg vàng giả ở Đồng Nai

Ngày 7-12, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Ye Guorong (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quyết định khởi tố cũng đã được VKSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Ye Guorong được xác định là một trong số năm nghi can trong vụ người nước ngoài lừa bán gần 60 kg vàng cám giả, chiếm đoạt số tiền 10 tỉ đồng của chủ tiệm vàng Ngọc Phát đóng tại phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai vào ngày 2-12.

Hiện cơ quan công an cũng đang tiến hành truy bắt những nghi can còn lại.



Nghi can Ye Guorong. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, sau khi thực hiện xong phi vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của tiệm vàng Ngọc Phát, Ye Guorong và một đối tượng khác được đồng bọn chia cho số tiền 8.800 USD, 2 triệu đồng và hơn 2 ngàn nhân dân tệ. Chiều 3-12, Ye Guorong và một người nữa đang trên đường trốn sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) thì bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ.

Qua làm việc, Công an Đồng Nai xác định Ye Guorong là nghi can liên quan đến vụ việc nên tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, còn người đi cùng không liên quan nên đã được thả.

Ngoài ra cơ quan chức năng cũng xác định Ye Guorong là người ngồi ngoài xe, không trực tiếp giao dịch vàng. Riêng các nghi can còn lại nhiều khả năng đã trốn khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Cũng theo cơ quan chức năng trước khi thực hiện phi vụ bán 58 kg vàng giả, nhóm nghi can đã hai lần bán vàng thật cho tiệm vàng Ngọc Phát để tạo lòng tin.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vào 9 giờ ngày 2-12, Ye Guorong cùng với bốn người khác thuê ôtô đến tiệm vàng Ngọc Phát. Họ thuê nữ thông dịch viên tên Nhi (người Việt gốc Hoa, ngụ TP HCM) đi cùng để phục vụ cho buổi giao dịch.

Khi đến tiệm vàng, Ye Guorong và một nghi can nữa ngồi trong ôtô đậu sát cửa tiệm còn ba người khác cùng Nhi vào trao đổi với chủ tiệm vàng thực hiện giao dịch. Sau quá trình chọn mẫu thử chất lượng và thỏa thuận, chủ tiệm vàng quyết định mua lô hàng trên với giá 10 tỉ đồng.

Tuy nhiên, khi nhóm người nước ngoài rời đi, chủ tiệm kiểm tra lại hàng đã mua thì phát hiện gần như là vàng giả. Trong số gần 60 kg hàng, chỉ có khoảng 2,8 lạng vàng thật. Số còn lại là hỗn hợp đồng xay nhuyễn.

“Họ mang đến hàng chục bịch nylon chứa vàng cám (mỗi bịch khoảng 10 lượng) nói công ty khai thác vàng tại Đà Nẵng chuẩn bị giải thể nên cần bán hết số vàng này để về nước. Họ để chúng tôi đổ ra thau lớn và tùy ý chọn mẫu để thử. Chúng tôi đảo liên tục rồi lấy mẫu thử nhưng không hiểu sao, rất nhiều người cùng theo dõi mà vẫn không phát hiện ra vàng giả”, chủ tiệm vàng Ngọc Phát nhớ lại.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đang phối hợp với Cục điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an tiếp tục điều tra, truy bắt những nghi can còn lại.