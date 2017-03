Diễn biến vụ bé 10 tuổi ở Vĩnh Long có thai 4,5 tuần

(PLO)- Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự hỗ trợ cho Công an huyện Bình Tân xác minh, xử lý nghiêm vụ vụ việc bé gái 10 tuổi bị xâm hại dẫn đến mang thai. Sáng nay, 30-3, công an đã tiếp xúc với bé gái.