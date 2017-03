Diễn cảnh yêu đương để đồng bọn chặt cáp viễn thông

23h ngày 2/3, ông Nguyễn Văn Tám, cán bộ UBND xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trên đường về nhà, khi đi ngang qua trạm thu phát sóng ĐTDĐ Viettel đặt gần UBND xã phát hiện một đôi trai gái đang đứng tâm sự có những biểu hiện rất bất thường.

Đã được thông báo về tình trạng chặt trộm cáp viễn thông xảy ra liên tiếp trên địa bàn huyện trong những tháng qua, ông Tám lập tức điện báo cho tổ công tác của Công an xã. Chỉ trong vòng ít phút, đích thân Trưởng Công an xã Cẩm Đoài cùng 2 Công an viên đã có mặt yêu cầu đôi nam nữ xuất trình giấy tờ tùy thân, đồng thời tiến hành kiểm tra xung quanh khu vực trạm thu phát sóng.

Kết quả thật bất ngờ, vừa bước vào phía trong tường bao của trạm, tổ công tác bắt gặp một bóng đen khác đang nằm ép dưới đất, bên cạnh là chiếc báo tải dứa bên trong chứa 1 kìm cộng lực, 2 lưỡi cưa sắt, một tuýp sắt, 1 thanh mã tấu…

Ngay trong đêm, các điều tra viên Đội CSĐT tội phạm hình sự - Công an huyện Cẩm Giàng đã xác định đây là ổ nhóm trộm cắp gồm: Bùi Thế Giang, 27 tuổi; Bùi Thị Ngọc, 24 tuổi, cùng trú tại xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang; Bùi Văn Phước, 24 tuổi, trú tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Tại cơ quan điều tra, trước các vật chứng thu được tại hiện trường, Phước, Ngọc, Giang đã buộc phải thú nhận đang chuẩn vị cắt phá cáp viễn thông của trạm thu phát sóng Viettel tại xã Cẩm Đoài song đã bị Công an sở tại kịp thời ngăn chặn... Trước đó chúng đã gây ra 4 vụ cắt phá dây cáp viễn thông và trộm cắp tài sản.





Theo Theo V. Thịnh - Đ. Hùng (CAND)