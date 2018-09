Điện thoại phát nổ, bé 7 tuổi dập nát bàn tay

Chiều 22- 9, bệnh nhi Trương Xuân H. (7 tuổi, ở huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An) – bị dập nát bàn tay phải do nổ điện thoại đang được cấp cứu, điều trị tại BV Sản nhi Nghệ An.



Bé Trương Xuân H. đang nằm cấp cứu tại BV Sản nhi Nghệ An.

Sáng cùng ngày, H. được chuyển từ bệnh viện huyện đến Khoa Chấn Thương - Chỉnh Hình - Bỏng của BV Sản Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, bàn tay phải bị dập nát hoàn toàn ba ngón tay.



Theo người nhà thì bố mẹ của cháu H. đi làm, H. ở nhà một mình và mang điện thoại ra chơi. Sau đó, xóm giềng nghe tiếng nổ lớn đã chạy đến phát hiện H. nằm bất tỉnh với bàn tay bị thương rất nặng, chiếc điện thoại vỡ nát.

Nhận định ban đầu của người thân, có thể H. nghịch điện thoại trong lúc sạc pin rồi xảy ra tai nạn.