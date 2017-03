“Điều đúng” của Brad Pitt

- Không chỉ vì vẻ quyến rũ đâu. Sẽ còn ngưỡng mộ hơn nếu biết rằng sau khi cơn bão Katrina năm 2005 gây hậu quả tàn khốc cho thành phố này, bằng sáng kiến Make It Right (Làm điều đúng), Brad Pitt đã miệt mài ba năm liền vận động các tổ chức hợp lực xây nhiều ngôi nhà tình thương nơi đây và giúp đỡ những vùng bị bão tàn phá. Anh còn trực tiếp làm việc với các kiến trúc sư để ngôi nhà được “thích hợp, lâu dài, an toàn và cả đẹp”.

- Đôi vợ chồng Brad Pitt hơi bị khác người nhỉ? Chưa bao giờ được giải “cống hiến”, “người đẹp nhân đạo”... nhưng họ kiên trì làm những điều đạo nghĩa.

- Ờ, mà cũng không nghe họ tự đánh bóng kiểu: em sẽ đóng phim ở Hollywood, em sắp lên hình cảnh “nóng”...

- Dạo này ở ta mấy chiêu PR kiểu đó hơi bị nhiều. Họ cũng không đóng màn kịch làm người thân thiện để rồi sau khi giật giải thì lặn không sủi tăm, bỏ mặc mấy em nhỏ, người già bất hạnh tội nghiệp ngẩn ngơ vì lỡ tin lời hứa có cánh.

- Khen quá, mất công Brad lại bị mấy người đẹp xứ ta cho rằng anh giàu quá nên... hâm.

- Ăn thua là tấm lòng chứ giàu, nghèo gì. Brad mà là công dân xứ mình, tôi trao ngay giải cống hiến - với tất cả lòng chân thành nhất!