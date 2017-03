Điều khiển xe vi phạm, tài xế bất hợp tác 'mắng' CSGT

Theo đó, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM vào sáng 28-10, Thiếu tá Nguyễn Văn Binh - Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh) cho biết lực lượng CSGT tỉnh đang tạm giữ một xe ô tô bốn chỗ do tài xế sử dụng bia rượu vượt quá nồng độ cồn cho phép khi điều xe. Và cơ quan CSGT tỉnh tiếp tục tiến hành xem xét để xử lý về hành vi chống đối, xúc phạm người thi hành công vụ đối với tài xế này.



Tài xế Ngọc (áo sọc trắng) điều khiển xe sai quy định còn chặn cả xe CSGT. Ảnh CSGT

Theo đó, tối 27-10, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Km 998 + 200 thuộc quốc lộ 1A địa phận xã Tam An (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), tổ tuần tra phát hiện xe ô tô BKS 92A-009.28 có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên lái xe không chấp hành. Sau đó, người này còn dùng lời lẽ thô tục để xúc phạm lực lượng CSGT đang thi hành nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng tiến hành thuyết phục tài xế xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra. Người điều khiển xe là Ngô Ngọc (sinh năm 1968, ngụ xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Đồng thời, lực lượng chức năng phát hiện Ngọc có sử dụng bia rượu khi lái nên đề nghị đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, tài xế xe này vẫn không hợp tác và tiếp tục chửi bới lực lượng CSGT.



Lực lượng CSGT phải nhờ công an và lực lượng cảnh sát 113 mới có thể tạm giữ phương tiện của tài xế Ngọc. Ảnh CSGT

Phải đến 22 giờ cùng ngày, tài xế xe mới đồng ý kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra cho thấy Ngọc sử dụng bia rượu vượt quá so với quy định. Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản để tạm giữ phương tiện nói trên. Tuy nhiên, lúc này tài xế Ngọc không hợp tác mà vào bên trong xe cố thủ. Tổ công tác CSGT phải nhờ đại diện Công an xã Tam An (huyện Phú Ninh) và lực lượng cảnh sát 113 đến hỗ trợ để thực hiện việc tạm giữ phương tiện sai phạm đối với tài xế Ngọc.

“Riêng việc tài xế Ngọc sử dụng bia rượu vượt quá quy định khi điều khiển xe có thể phải chịu mức phạt 17 triệu đồng, giữ phương tiện bảy ngày và tước giấy phép năm tháng. Còn về hành vi chống đối, xúc phạm cán bộ của tổ công tác của tài xế Ngọc có thể bị xem xét, xử lý” -Thiếu tá Binh cho hay.