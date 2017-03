Điều taxi ra cánh đồng để cướp

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1990, ở phường Phú Lãm, quận Hà Đông, nhân viên lái xe hãng taxi Hải Anh), trong quá trình chở hai nam thanh niên từ Hà Đông về Chương Mỹ đã bị các đối tượng tấn công, cướp một ví da bên trong có 600.000 đồng, một ĐTDĐ Samsung và một ĐTDĐ Nokia.





Theo trình báo của anh Nguyễn Văn Hòa, nhiều khả năng nhóm đối tượng gây án là người địa phương, thông thạo địa hình, trước đó đã “điều” xe đi lòng vòng qua địa phận các xã Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến (huyện Chương Mỹ), sau đó còn mời nạn nhân vào khu vực Chợ Cá để ăn chè. Lúc đầu khi thuê xe, chỉ có một mình đối tượng tên Tiến (khoảng 20 tuổi, dáng người gầy cao) đề nghị thuê xe về thị trấn Xuân Mai.



Sau đó, đồng bọn của Tiến bất ngờ xuất hiện, nói rằng đi cùng đối tượng thuê xe để đến nhà người quen. Khi đi đến, cánh đồng Dộc Chì, xã Tân Tiến, các đối tượng đề nghị dừng xe để đi vệ sinh nhưng bất ngờ lao vào tấn công nạn nhân, cướp toàn bộ tài sản.





Từ thông tin từ bị hại và người dân cung cấp, lực lượng CSHS: Công an huyện Chương Mỹ đã xác định nhóm đối tượng gây án gồm: Nguyễn Văn Tiến (SN 1995); Nguyễn Văn Nam (SN 1994, cùng ở xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ). Qua điều tra mở rộng, cơ quan công an còn xác định, Tiến và Nam trước đó còn gây ra một vụ cướp tài sản nhằm vào lái xe taxi khác.



Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản và thừa nhận, do thiếu tiền chơi game online nên “cặp đôi” này đã rủ nhau lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản.