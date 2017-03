Điều tiệm vàng đem 10 lượng đến nhà để cướp

Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ Lý Diệu Minh về hành vi cướp tài sản. Vào sáng 19-4, Minh đến tiệm vàng Thịnh Khai (đường An Dương Vương, quận 5) hỏi mua 10 lượng vàng. Sau khi xem vàng, với lý do sợ đi đường có bất trắc, Minh yêu cầu tiệm cho nhân viên giao vàng tại một căn nhà ở đường Cô Giang, phường Cô Giang, quận 1.



Công an đang làm việc với Lý Diệu Minh.

Sau đó tiệm vàng Thịnh Khai đã cử nhân viên Do Tứ Tường đem theo 10 lượng vàng đến địa chỉ như trên theo yêu cầu của Minh. Khi đến nơi anh Tường thấy chỉ có một mình Minh ở nhà. Sau đó Minh dẫn anh Tường lên trên gác và yêu cầu cho xem vàng. Anh Tường cẩn thận chỉ lấy ra một lượng cho khách xem, còn chín lượng vẫn cất trong túi.