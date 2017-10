Điều tra 1 sĩ quan quân đội nghi dâm ô trẻ em

Ngày 9-10, Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết đã bàn giao nghi can Thiếu tá TVT (thuộc Lữ đoàn 234, Quân đoàn 3) cho Phòng Điều tra hình sự Quân đoàn 3 để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em.

Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 bước đầu đã nhận được báo cáo về việc xin giúp đỡ, chỉ đạo để giải quyết do lữ đoàn trưởng 234 báo cáo.

Trước đó, tối 7-10, Thiếu tá T. cùng một số người trong đơn vị đi hát karaoke ở một quán trong xã Ayun, huyện Mang Yang.

Trong quá trình hát, ông T. được cho là có dâm ô với bé gái bảy tuổi, là con gái của chủ quán. Ngày hôm sau (tối 8-10), ông T. quay trở lại hát thì bị bé gái nhận ra, kể lại vụ việc, gia đình sau đó đã trình báo công an.

"Liên quan đến đối tượng là quân nhân nên công an phải bàn giao từ hồ sơ vụ việc đến nghi can cho Phòng Điều tra hình sự Quân đoàn 3 để giải quyết theo thẩm quyền" - một cán bộ Công an huyện Mang Yang cho biết.