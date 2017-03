Điều tra 11 đối tượng trong vụ phá rừng tại Thanh Hóa

Ngày 21/10, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết: Hiện nay, cơ quan cnah3 sát điều tra Công an huyện đang tiến hành các thủ tục tố tụng để khởi tố bị can 11 đối tượng có liên quan đến vụ án phá rừng nghiêm trọng tại địa bàn xã Thanh Quân, huyện Như Xuân.

Theo tài liệu ban đầu: Trong ba ngày từ 23 đến 25/8, lợi dụng trời mưa bão nhiều đối tượng đã vào khu rừng phòng hộ thuộc Tiểu khu 578, lô 1, khoảnh 1 thuộc địa bàn UBND xã Thanh Quân quản lý, bảo vệ khai thác trên 70m3 gỗ các loại như bi, sú, gội… Những cây gỗ bị các đối tượng chặt phá nằm ngổn ngang trong rừng có đường kính gần 1 mét. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân đã có báo cáo UBND huyện, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và ra quyết định khởi tố vụ án phá rừng nghiêm trọng nêu trên. Ngày 7/9, Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân đã bàn giao hồ sơ vụ án này cho Công an huyện Như Xuân để tiến hành điều tra.

