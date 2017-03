Điều tra 3 người tự xưng phóng viên đòi tiền bệnh viện

Chiều 7-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Cao Nam Giang, Phó Trưởng Công an TP Thái Bình, Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đang thụ lý hồ sơ, điều tra xác minh thông tin liên quan đến Nguyễn Minh Tuyết (SN 1975, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xưng là PV của đài tiếng nói Việt Nam (VOV) đi cùng hai người khác đến BV đa khoa Hoàng An (địa chỉ tại 786, phố Lý Bôn, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) để làm việc.

Sau đó, những người này đã thỏa thuận với bệnh viện để bệnh viện chi 20 triệu đồng để không đăng những vi phạm của bệnh viện lên báo.

Theo đó, hai người đi theo cùng Tuyết xưng danh là PV báo Kinh doanh và Pháp luật, có tên là Phạm Quang Huy và Đức Anh. Chiều 6-10, ba người này đã liên hệ với lãnh đạo BV đa khoa Hoàng An để đến làm việc theo đơn thư tố cáo về những sai phạm của bệnh viện trong việc khám chữa bệnh.

Tại đây, các đối tượng nói với lãnh đạo bệnh viện là đã đóng giả bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại đây trong nhiều ngày trước đó và đã quay được clip về việc vi phạm quy trình khám chữa bệnh. Các đối tượng thỏa thuận với bệnh viện phải chi 20 triệu đồng để được “bỏ qua sự việc”.

Chiều 6-10, các đối tượng yêu cầu lãnh đạo bệnh viện ký hợp đồng tuyên truyền, quảng bá trên báo. Lãnh đạo BV đa khoa Hoàng An và các đối tượng trên đang làm việc thì Công an TP Thái Bình đến lập biên bản.

Trung tá Nam cũng cho biết đơn vị đã xác minh từ các cơ quan báo chí mà các đối tượng khai là đang làm việc. “Cả VOV và báo Kinh doanh và Pháp luật đều xác nhận là không có PV nào nêu trên”. Trên báo điện tử VOV cũng xác minh thông tin không có PV nào là Nguyễn Minh Tuyết làm việc ở VOV. VOV cũng yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ vấn đề.

Trả lời câu hỏi của dư luận: “Sai phạm cụ thể của BV Hoàng An là gì? Tại sao các PV này lại có hợp đồng quảng cáo và giấy giới thiệu?”, Trung tá Nam cho biết là cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Vũ Tiến Khoái, Giám đốc Sở TT&TT Thái Bình, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông có nghe thông tin vụ việc. Có kết luận điều tra, Sở TT&TT sẽ thông tin trên Cổng thông tin tỉnh Thái Bình.