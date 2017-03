Điều tra các “điểm nóng” mua bán người ở TPHCM

Theo UBND TP, so với các tỉnh, thành phố khác trên cả nước, TPHCM tuy không phải là một điểm nóng về tội phạm mua bán người nhưng được xác định là địa bàn trung chuyển để tội phạm mua bán người ẩn náu, lợi dụng hoạt động.

Tình trạng môi giới cho người nước ngoài kết hôn trái phép trên địa bàn thành phố đã được kéo giảm đáng kể so với những năm trước đây. Trong 6 tháng đầu năm 2013, Công an TPHCM chỉ phát hiện điều tra xử lý 1 vụ môi giới phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài (Trung Quốc) trái phép, xử lý 3 đối tượng người Việt Nam, 3 người Trung Quốc, yêu cầu 2 phụ nữ Việt Nam trở về địa phương tiếp tục làm ăn sinh sống.

Nhiều cô gái ở các tỉnh đến TPHCM chờ được môi giới lấy người nước ngoài (ảnh: Trung Kiên)

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều địa bàn phức tạp và có biểu hiện nghi vấn hoạt động môi giới kết hôn trái phép; nhất là địa bàn quận Bình Tân, khu vực Cầu số 2 (quận Tân Phú), xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh), khu Phú Mỹ Hưng (quận 7)… là các địa điểm thường tập trung các đối tượng môi giới hôn nhân trái phép.

Ngoài môi giới hôn nhân trái phép, bọn tội phạm còn lợi dụng hình thức này để lừa đảo bán chị em phụ nữ ra nước ngoài để bán dâm. Hầu hết chị em phụ nữ do thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin nên bị các đối tượng lừa gạt, lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn về tương lai một cuộc sống tốt đẹp ở nước ngoài sau đó bị buộc làm gái mại dâm. Theo UBND TP, tình trạng lừa bán phụ nữ qua nước ngoài vẫn còn nhiều yếu tố tiềm ẩn phức tạp.

Các đối tượng phạm tội hầu hết ở các tỉnh, không rõ lai lịch nhân thân, nạn nhân cũng đều là những người ở tỉnh khác đến sinh sống hoặc làm thuê tại thành phố; họ gặp nhau trao đổi, hứa hẹn, giao dịch để đưa người ra nước ngoài… nên cơ quan chức năng rất khó nắm tình hình và phát hiện kịp thời.

Trong thời gian qua, Công an TPHCM tiếp tục phát hiện 1 trường hợp mua bán phụ nữ đưa qua Malaysia để ép làm gái bán dâm. Tuy nhiên, công tác điều tra phá án cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do người thân của nạn nhân do nhận thức kém và mất cảnh giác nên khi xảy ra vụ việc, không có được những thông tin liên quan đến nhân thân của tội phạm.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Công an TP cũng nhận được tin báo về tình trạng rao bán trẻ sơ sinh tại khu vực Bệnh viện phụ sản Hùng Vương, khám phá 1 vụ mua bán trẻ em. Hiện Công an TP đang tiến hành điều tra truy xét 2 vụ mua bán trẻ em tại quận 9 và Bệnh viện Hùng Vương.

Công an TP cũng xếp khu vực Bệnh viện Hùng Vương (là nơi nghi vấn xảy ra các vụ mua bán trẻ sơ sinh) và khu phố Tây (là khu vực thường xảy ra tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em) vào nhóm “điểm nóng” cần điều tra, ngăn chặn tình trạng tội phạm mua bán người.

Theo Tùng Nguyên (Dân trí)