Điều tra cái chết bất thường của một cô gái

Người dân quanh khu dân cư Vĩnh Lộc (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP.HCM) phát hiện một cô gái trẻ chết trong tư thế ngồi dựa vào một hố sâu trong bụi cây rậm tại bãi đất trống. Nạn nhân còn bị một đoạn dây dại siết chặt, quấn quanh cổ, miệng có vết máu. Chiếc xe máy được cho là của cô gái bỏ nằm chỏng trơ gần đấy.

Thời điểm phát hiện vụ việc vào khoảng 7 giờ 30 ngày 15-4.khi dân địa phương đi hành lễ miếu Bà Bình Thành, lúc đi qua bãi đất từng là nghĩa trang trước đây thì thấy cô gái trên đầu còn đội nón bảo hiểm, ngồi ngửa bất động đầy bí ẩn. Nghi ngờ, nhiều người vào trong kiểm tra, biết cô gái đã tử vong liền trình báo cơ quan công an.



Rất đông người hiếu kỳ tập trung chứng kiến công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: XN





Nơi phát hiện thi thể chị Nhi.

Lực lượng công an phường và CSĐT Công an quận Bình Tân có mặt ghi nhận, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm. Qua đó danh tính nạn nhân được xác định là Lê Thị Yến Nhi (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Gia đình kể lại, tối 14-4, chị Nhi than đau nhức đầu rồi lên xe máy ra khỏi nhà nói đi mua thuốc uống nhưng sau đó không quay về. Chờ nhiều giờ, người thân liên lạc với chị Nhi bằng điện thoại vẫn nghe máy đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Cảm thấy lo lắng, cả nhà túa ra đi tìm nhưng vẫn bặt vô âm tín cho đến sáng thì được nhận hung tin. Được biết chị Nhi từng có gia đình nhưng hạnh phúc đổ vỡ nên chị dẫn đứa con trai nhỏ về sống chung với mẹ ruột. Hai mẹ con chị sinh sống bằng nghề bán bánh mì, hột vịt lộn cạnh nhà văn hóa khu dân cư Vĩnh Lộc.

Đến trưa cùng ngày, Công an quận Bình Tân vẫn tiếp tục phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra làm rõ. một cán bộ điều tra cho biết: “Trước mắt chưa thể khẳng định điều gì nhưng chúng tôi không loại trừ khả năng đây có thể là một vụ án mạng”.

